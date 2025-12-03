Zeci de mii de ucraineni cu vârste între 18 şi 22 de ani au fugit de război, în Polonia, după ce Kievul a relaxat restricţiile

Zeci de mii de ucraineni cu vârste între 18 şi 22 de ani au fugit de război, în Polonia i.FOTO Getty Images

Din luna august şi până acum, aproximativ 120.000 de ucraineni au profitat de relaxarea restricțiilor de călătorie şi au trecut graniţa în Polonia, pentru a fugi de război, informează Tvp World.

Înainte de relaxarea restricțiilor la sfârșitul lunii august, tuturor bărbaților cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani li se interzicea să treacă granița, cu excepția unor circumstanțe excepționale.

Acum, toți bărbații cu vârste cuprinse între 18 și 22 de ani pot părăsi Ucraina, cifrele Grănicerilor arătând că între august și sfârșitul lunii noiembrie peste 120.000 de persoane au intrat în Polonia.

Unele dintre aceste date ar putea fi multiple intrări și ieșiri ale acelorași persoane, a avertizat Garda de Frontieră, în timp ce altele s-ar putea să se fi mutat sau s-au întors.

50.000 de ucraineni au solicitat protecție temporară specială

Datele recent publicate de guvernul polonez arată, de asemenea, că între sfârșitul lunii august și sfârșitul lunii noiembrie 2025, aproape 50.000 de ucraineni au solicitat un statut de protecție temporară specială în Polonia, față de doar 16.000 în primele două luni ale anului.

Datele arată, de asemenea, că în doar două luni, ponderea tuturor bărbaților adulți din populația expatriată din Polonia a crescut cu aproape un punct procentual, în timp ce cea a femeilor a scăzut cu aproximativ aceeași cantitate.

Cercetările Institutului Economic Polonez, un grup de experți susținut de guvern, arată că în prezent 4 din 10 tineri ucraineni își declară intenția de a rămâne.

Un specialist a adăugat că aceste atitudini se schimbă și, cu cât războiul continuă mai mult, cu atât mai puțini sunt susceptibili să se întoarcă.