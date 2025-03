Zelenski a mers la întâlnirea cu Trump având cu el centura mondială câştigată de pugilistul Oleksandr Usyk. Reacții pe rețelele sociale

Volodimir Zelenski a mers la întâlnirea cu Donald Trump de la Casa Albă având cu el centura mondială câştigată de pugilistul ucrainean Oleksandr Usyk, la categoria grea.

În timpul întâlnirii, lângă preşedintele ucrainean se putea vedea centura de campion mondial WBC la categoria grea a boxerului ucrainean Oleksandr Usyk (37 de ani, 102,500 kg, 1,91 m, 23 de victorii, dintre care 14 înainte de limită, 0 înfrângeri).

Usyk, care l-a învins pe britanicul Tyson Fury la Riah, în Arabia Saudită, la 19 mai 2024, a fost al treilea boxer din istorie care a unificat cele patru centuri principale ale categoriei (alături de WBO, WBA şi IBF).

For the now-infamous meeting, Zelensky brought Oleksandr Usyk's Undisputed Heavyweight Championship Belt and presented it to Trump.



For the next meeting, I suggest Zelensky bring Usyk himself to the meeting with Trump and Vance. pic.twitter.com/Gvw2rkVXqE