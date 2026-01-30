Zelenski anunță că a discutat cu Nicușor Dan despre proiectele energetice comune: "Vor spori securitatea ambelor țări"

2 minute de citit Publicat la 20:40 30 Ian 2026 Modificat la 20:42 30 Ian 2026

România a devenit prima legătură comercială de energie electrică cu Ucraina după sincronizarea rețelei electrice a Ucrainei. Foto: Administrația Prezidențială

Nicușor Dan și Volodimir Zelenski au discutat despre proiectele energetice comune între România și Ucraina. Anunțul a fost făcut de președintele ucrainean:

“Am discutat cu Nicușor Dan despre proiecte energetice comune care pot spori semnificativ securitatea energetică a Ucrainei și a României. Este crucial să realizăm totul. Echipele noastre vor continua discuțiile la nivel ministerial. Vă mulțumesc, domnule Președinte și poporului român, pentru sprijin”, a scris Zelenski pe Facebook.

Președintele Ucrainei nu a oferit detalii despre ce proiectele energetice pe care le-a discutat cu Nicușor Dan.

Care sunt proiectele energetice comune

Cu toate acestea, Ministerul Energiei a precizat că în cadrul discuțiilor purtate la nivel tehnic și instituțional pentru consolidarea interconectărilor energetice și creșterea capacității de schimb transfrontalier de energie electrică, au fost abordate următoarele teme:

-construirea interconectorului electric de 400 kV Cernăuți–Suceava (pe teritoriul României, proiectul este gestionat de Transelectrica);

-modernizarea liniei electrice de 110 kV Porubne–Siret, care va permite alimentarea cu energie electrică a locuitorilor din regiunea Cernăuți.

România a devenit prima legătură comercială de energie electrică cu Ucraina după sincronizarea de urgență a rețelei electrice a Ucrainei cu ENTSO-E la 16 martie 2022, realizată în doar două săptămâni, față de anii necesari în mod obișnuit.

Capacitatea energetică a crescut de la 100 MW inițial la 1.050 MW, dovedindu-se critică în timpul atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice ucrainene din 2022-2023, potrivit ces.org.

Totodată, eforturile de colaborare pentru extinderea și modernizarea instalațiilor electrice pot oferi Ucrainei o mai mare flexibilitate în gestionarea aprovizionării sale cu energie, poziționând România ca un nod de tranzit crucial pentru aprovizionarea cu gaze și energie electrică din Europa.

Infrastructura energetică a Ucrainei, ținta atacurilor rusești

Pe de altă parte, convorbirea dintre Nicușor Dan și Volodimir Zelenski a avut loc loc în contextul în care infrastructura energetică a Ucrainei a fost afectată în ultimele luni de atacuri rusești.

Amintim că președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat că Vladimir Putin a acceptat să nu bombardeze Kievul timp de o săptămână.

În acest context, Zelenski a spus că în ziua de vineri, nu au fost atacuri semnificative asupra infrastructurii energetice ucrainene, cu excepția unui incident în regiunea Donețk, unde a fost lovită o instalație de gaze.

Rusia s-a concentrat în schimb pe ținte logistice și stații nodale. Au continuat atacurile cu droni și bombe aeriene în Harkiv, Nikopol, Herson și regiunile Sumî și Cernihiv. În Harkiv, un atac balistic a provocat incendiu în depozitele companiei americane “Philip Morris”.

Ucraina nu a lovit vineri obiective energetice rusești, dar autoritățile declară că țara este pregătită să răspundă dacă va fi necesar. Partenerii internaționali, în special Statele Unite, au discutat despre abținerea temporară de la atacuri asupra infrastructurii energetice.

“De asemenea, acum vedem reorientarea Rusiei în ceea ce privește atacurile asupra logisticii, asupra stațiilor de noduri. Este important ca liniile noastre ferate să funcționeze și să ofere conexiuni în toate regiunile", a precizat Zelenski.

România și alte 11 state au semnat o declarație comună prin care avertizează că atacurile rusești zilnice asupra infrastructurii energetice a Ucrainei nu doar au expus milioane de ucraineni frigului iernii, dar „afectează de asemenea siguranța nucleară în Ucraina, aducând riscul unui accident nuclear foarte aproape de a deveni realitate”.

Declarația a fost emisă după convocarea consiliului guvernatorilor AIEA, cerută de grupul țărilor semnatare ale textului, respectiv Belgia, Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Lituania, Luxemburg, Olanda (Țările de Jos), Portugalia, Regatul Unit și România. Statele Unite nu s-au alăturat inițiativei.