Zelenski anunță când va organiza alegeri prezidențiale în Ucraina: "E foarte ușor de făcut"

1 minut de citit Publicat la 22:20 11 Feb 2026 Modificat la 22:20 11 Feb 2026

Volodimir Zelenski a anunțat în ce condiții va organiza alegeri prezidențiale în Ucraina. Foto: Getty Images

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că Ucraina nu va organiza alegeri decât după o încetare a focului cu Moscova şi după obţinerea garanţiilor de securitate, anunță presa internațională.

"Vom trece la organizarea de alegeri când toate garanţiile de securitate necesare vor fi transpuse în practică. Este foarte uşor de făcut: (să aibă loc) instaurarea unei încetări a focului şi vor exista alegeri", a subliniat Zelenski într-o conferinţă de presă online.

Preşedintele ucrainean a reacţionat astfel la o informaţie publicată de ziarul britanic Financial Times.

Potrivit publicației citate, Ucraina, la presiunile Statelor Unite, ar fi acceptat să organizeze un scrutin prezidenţial şi un referendum asupra unui potenţial acord de pace cu Rusia înainte de jumătatea lunii mai.

Tot miercuri, Zelenski a dezminţit că Washingtonul a ameninţat să nu mai furnizeze garanţii de securitate dacă Ucraina nu organizeză alegeri.

"Cât despre ameninţarea de a-şi retrage garanţiile lor de securitate, nu (e adevărat. (Americanii) nu ameninţă cu retragerea garanţiilor lor de securitate", a spus el, insistând că Washingtonul nu a forțat o legătură între aceste garanţii şi alegeri.

Ideea alegerilor în Ucraina a fost discutată la Abu Dhabi

Mai devreme în cursul zilei, un responsabil ucrainean de rang înalt declarase, la rândul său, că Ucraina nu va organiza alegeri decât atunci când situaţia securităţii o va permite.

"Pentru moment, teroarea rusă continuă şi nimic nu indică că Moscova ar fi interesată să pună capăt războiului", a explicat acest oficial, sub rezerva anonimatului.

Surse politice din partidul prezidențial de la Kiev menționează că există un consens asupra faptului că "nu pot fi organizate nici alegeri, nici referendum în timpul legii marţiale".

Legea marțială a fost instaurată încă la începutul invaziei ruse, în urmă cu aproape patru ani.

Aceleași surse confirmă că ideea de a organiza un referendum pentru a permite poporului ucrainean să-şi exprime opinia asupra unui posibil acord de pace a fost abordată în cursul recentelor negocieri cu ruşii şi americanii.

Partea ucraineană estimează însă că, în condițiile actuale, evocarea unor date pentru un eventual scrutin sau referendum este "pură fantezie".