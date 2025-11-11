Zelenski, despre corupţia din sectorul energetic ucrainean, în care e implicat partenerul său de afaceri: Trebuie să existe condamnări

1 minut de citit Publicat la 08:01 11 Noi 2025 Modificat la 08:30 11 Noi 2025

Zelenski spune despre schema de corupţie din sectorul energetic ucrainean, în care e implicat partenerul său de afaceri ca trebuie să existe condamnări. Foto: Getty Images

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a comentat dezvăluirile făcute de Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) cu privire la o schemă de corupție uriașă în sectorul energetic, afirmând că toți cei implicați trebuie să suporte consecințe legale clare.

„Orice acțiune reală împotriva corupției este absolut necesară. Este esențial ca pedeapsa să fie inevitabilă.”, a declarat Zelenski în discursul său video de seară, potrivit Ukrinform.

Șeful statului a subliniat că Energoatom furnizează în prezent cea mai mare parte a energiei electrice din Ucraina și că „integritatea în cadrul companiei este o prioritate”, atât în sectorul energetic, cât și în toate celelalte domenii.

„Oricine a construit scheme corupte trebuie să primească un răspuns procedural clar. Trebuie să existe condamnări. Iar funcționarii publici trebuie să colaboreze cu NABU și cu organele de aplicare a legii și să o facă într-un mod care să aducă rezultate reale”, a spus Zelenski.

Anterior, NABU anunțase desfășurarea unei operațiuni speciale pentru expunerea corupției din sectorul energetic. Potrivit biroului, membrii unei organizații criminale au elaborat o schemă amplă de influență asupra întreprinderilor strategice de stat, inclusiv Energoatom.

Activitatea principală a grupării consta în colectarea sistematică de plăți ilegale de la contractanții Energoatom, sumele variind între 10% și 15% din valoarea contractelor.

O sursă bine informată din cadrul organelor de aplicare a legii a declarat pentru Ukrinform că, în dimineața zilei de 10 noiembrie, NABU a efectuat percheziții la locuințele omului de afaceri și coproprietar al Kvartal 95, Timur Mindici, precum și ale ministrului Justiției, Herman Galușcenko, care a ocupat anterior funcția de ministru al Energiei.

Mindici a fost co-proprietar în cadrul unei companii de producție - Kvartal 95 - a președintelui Zelenski. Conform presei de investigații din Ucraina, Mindici s-a folosit de legăturile sale cu Zelenski pentru a-și dezvolta afacerile și a-și spori influența.

Timur Mindici a mai fost investigat în legătură cu producătorul de drone Firepoint. Compania a negat orice legătură cu Mindich.

Mindici, în vârstă de 46 de ani, e originar din Dnipro. La bază, el este producător de filme. A fost, de asemenea, partener de afaceri al oligarhului ucrainean Ihor Kolomoiski.

Conform Kyiv Independent, Mindici are inclusiv „legături în Israel”, țară în care și-a sărbătorit ultima oară ziua de naștere.