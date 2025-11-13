Zelenski, despre situația critică din Pokrovsk: „Nimeni nu îi trimite pe militarii ucraineni la moarte de dragul unor ruine”

Un ucrainean pe bicicletă trece prin dreptul unei clădiri în ruine din Pokrovsk. Foto: Getty Images

Președintele Volodimir Zelenski a precizat că soldații ucraineni „nu sunt trimiși să moară de dragul unor ruine”, pentru apărarea orașului Pokrovsk, aflat în pericol iminent de încercuire de către armata rusă, informează Kyiv Independent.

Într-un interviu acordat joi pentru Bloomberg și preluat de presa ucraineană, Zelenski a recunoscut că situația din Pokrovsk este „foarte dificilă” dar a insistat asupra faptului că orice decizie privind retragerea trupelor ucrainene din zonă este la latitudinea comandanților militari.

„Nimeni nu îi trimite la moarte de dragul unor ruine”, a spus Zelenski. „Îi voi sprijini pe soldații noștri, în special pe comandanții militari aflați acolo, pentru modul în care controlează situația. Dau, dacă e prea costisitor pentru noi - cel mai important lucru pentru noi sunt viețile militarilor”, a adăugat liderul de la Kiev.

Rușii au reușit să învăluie aproape complet orașul Pokrovsk, din trei direcții. În prezent, forțele ucrainene mai dispun doar de un coridor de 15 kilometri folosit pentru întăriri și aprovizionarea trupelor aflate în „punga” creată de avansul rusesc.

La mai bine de două săptămâni de când au apărut primele imagini cu soldați ruși angajați în lupte cu ucrainenii în centrul acestei localități, Pokrovskul a devenit o „arie gri”, în care linia frontului nu mai este clar delimitată între cele două tabere.