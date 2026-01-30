Zelenski, după ce ruşii l-au chemat la Moscova: "Să vină Putin la Kiev, dacă îndrăzneşte". Ce spune de un armistiţiu energetic

Volodimir Zelenski și Vladimir Putin. Colaj foto: Profimedia Images

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat, vineri, că este pregătit pentru orice format care ar putea ajuta la încheierea războiului, dar a transmis că variantele Moscova şi Belarus pentru negocieri sunt excluse. "E imposibil să mă întâlnesc cu Putin la Moscova, este același lucru ca o întâlnire la Kiev. Îl pot invita și eu pe el la Kiev, să vină. Îl voi invita public, desigur, dacă îndrăznește", a declarat Zelenski, notează Kiev Post. Preşedintele ucrainean a adăugat că Moscova şi Kiev n-au ajuns la un armistiţiu energetic, dar el ar fi de acord cu un astfel de scenariu.

Zelenski a mai spus că Ucraina dorește să ajungă la un acord constructiv privind un sfârșit real al războiului și să organizeze o întâlnire care ar putea fi productivă.

„Dar dacă cineva nu dorește să se întâlnească, dar nu-şi permite s-o spună direct, atunci aceste invitații la Moscova sunt făcute aşa... Este clar ce se întâmplă”, a afirmat ptreşedintele Ucrainei.

Zelenski asigură că Ucraina vrea pace

Liderul de la Kiev a insistat că Ucraina este serioasă în ceea ce privește încheierea războiului și că orice format funcțional la nivel de conducere este acceptabil.

„Nu știu ce rezultat va aduce. Dar va fi cu siguranță mai mare decât ceea ce se întâmplă astăzi. Desigur, noi susținem întotdeauna ca europenii să participe la acest proces”, a spus el.

„Dar nu sunt sigur că celelalte două părți vor susține un astfel de format special pentru o reuniune a liderilor - nu pe tema garanțiilor de securitate, de exemplu, ci pe teme deosebit de complexe”, a adăugat Zelenski, care a mai spus că este pregătit pentru orice format care ar putea ajuta la încheierea războiului, dar a subliniat că acest lucru este imposibil la Moscova sau Belarus.

„Este absolut clar de ce, pentru că unul dintre aceste state e un agresor care a început și poartă un război împotriva noastră, ucigându-ne, iar cealaltă țară este partenera sa în aceste acțiuni”, a spus el.

După discuțiile de la Abu Dhabi, Statele Unite nu au exclus o posibilă întâlnire Zelenski-Putin în viitorul apropiat.

Secretarul de presă al lui Putin, Dmitri Peskov, a declarat că Rusia are în vedere doar Moscova ca loc de desfășurare a unei astfel de întâlniri, adăugând că discuțiile despre alte locații sunt nepotrivite.

De asemenea, şi consilierul lui Putin, Iuri Ușakov, a declarat pe 28 ianuarie că Zelenski ar putea veni la Moscova pentru discuții cu Putin dacă acesta este de acord, susținând că Rusia îi va garanta siguranța și condiții adecvate.

Kremlinul susţine că Zelenski a cerut o întâlnire cu Putin

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a declarat că Zelenski a iniţiat discuţiile pentru o întâlnire cu Vladimir Putin.

"Aș vrea să reamintesc că Putin nu l-a invitat pe Zelenski nicăieri și nu i-a propus nicio întâlnire, ci Zelenski a cerut întâlnirea. Și Zelenski, de fapt, a inițiat discuţiile despre întâlnire. Și, ca răspuns la aceasta, președintele Putin i-a răspuns că da, suntem gata, dar numai la Moscova. Aici este foarte important să ne amintim acest lucru", a declarat Peskov, vineri.

Rusia şi Ucraina n-au ajuns la un armistiţiu energetic

Potrivit liderului ucrainean, nu a existat un acord direct între Kiev și Moscova privind oprirea atacurilor împotriva instalațiilor energetice, dar el a promis că Ucraina este pregătită să oprească astfel de atacuri, dacă Rusia face același lucru, notează şi Kiev Independent.

„Cred că acesta este răspunsul pe care mediatorul în aceste negocieri, și anume Statele Unite ale Americii, îl aștepta”, a adăugat Zelenski.

Trump anunţase un armistițiu parțial în Ucraina

Preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a anunţat joi un armistițiu parțial care va opri toate atacurile asupra orașelor importante din Ucraina, inclusiv asupra capitalei Kiev, în contextul în care țara se confruntă cu scăderea temperaturilor de iarnă, a relatat CNN. Liderul american a transmis că omologul său rus, Vladimir Putin este de acord şi a acceptat această măsură timp de o săptămână.

Însă Rusia a lansat în noaptea de joi spre vineri o rachetă balistică Iskander-M şi 111 drone cu rază lungă de acţiune de diferite tipuri asupra Ucrainei, într-un nou atac aerian care a venit la câteva ore după anunţul lui Trump.

În bilanţul referitor la atac, forţele aeriene ucrainene nu specifică ţinta dronelor şi a rachetei lansate de Rusia, dar - conform informaţiilor în timp real publicate peste noapte de această ramură a armatei ucrainene – practic toate dronele au vizat regiuni ucrainene de graniţă cu Rusia sau zone apropiate de liniile frontului.

Conform raportului forţelor aeriene ucrainene, 80 dintre drone au fost neutralizate de apărarea ucraineană, iar alte 25, împreună cu racheta balistică, au lovit 15 puncte nespecificate din Ucraina.