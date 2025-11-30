Zelenski, după un nou bombardament al Moscovei în Kiev: "Rusia a atacat oraşul cu drone şi a distrus numeroase clădiri rezidenţiale"

1 minut de citit Publicat la 12:23 30 Noi 2025 Modificat la 12:29 30 Noi 2025

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Foto: Getty Images

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a condamnat, duminică, atacul Rusiei soldat cu cel puţin un mort şi 19 răniţi în localitatea Vişgorod din regiunea Kiev, potrivit bilanţului prezentat de şeful statului, preluat de Agerpres.

"Rusia a atacat oraşul cu drone, distrugând numeroase clădiri rezidenţiale. Deocamdată 19 persoane au fost rănite, inclusiv copii. Viaţa unei persoane a fost curmată în acest atac. Condoleanţe membrilor familiei sale şi celor dragi", a scris preşedintele Zelenski pe reţelele sociale, unde a mai spus că şi alte regiuni au fost atacate de Rusia.

Celelalte regiuni atacate au fost Harkov (est), Dnipropetrovsk (sud-est), Sumî (nord), precum şi Herson şi Odesa (sud), a precizat şeful statului ucrainean.

"Un total de 122 de drone de atac au fost lansate în zorii zilei, împreună cu două rachete balistice", a menţionat preşedintele Zelenski, denunţând apoi faptul că în ultima săptămână Rusia a lansat împotriva Ucrainei mii de sisteme ofensive aeriene.

"Aceste atacuri au loc în fiecare zi. Numai săptămâna aceasta ruşii au folosit aproape 1.400 de drone de atac, 1.100 de bombe ghidate şi 66 de rachete", a precizat preşedintele Ucrainei.

"Acesta este exact motivul pentru care trebuie să consolidăm rezilienţa ţării noastre în fiecare zi", a adăugat el, subliniind importanţa ca apărarea antiaeriană să dispună de mijloace şi cerând "soluţii reale şi de încredere" pentru a se pune capăt războiului.

Acest nou atac urmează celui din ziua precedentă, care a fost de amploare deoarece au fost folosite peste 500 de drone şi zeci de rachete, atac care a provocat la Kiev trei morţi şi 37 de răniţi, după cum a informat preşedintele ucrainean.