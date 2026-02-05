Zelenski: Rusia ar trebui să sacrifice 800.000 de soldați pentru a cuceri estul Ucrainei

Volodimir Zelenski a asigurat că numărul oficial al morților este de 55.000 de militari ucraineni / FOTO Profimedia Images

Rusia ar trebui să sacrifice încă 800.000 de soldați pe parcursul a doi ani pentru a cuceri militar estul Ucrainei pe care dorește să îl anexeze, a afirmat miercuri președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, citat de AFP, potrivit Agerpres.

„Pentru a cuceri estul Ucrainei i-ar costa încă 800.000 de cadavre”, a declarat președintele ucrainean la postul de televiziune France 2. „Le va trebui cel puțin doi ani, cu un avans foarte lent. În opinia mea, nu vor rezista atât de mult”, a estimat el, conform traducerii declarațiilor sale la acest post de televiziune.

În timp ce cel mai grav conflict armat de pe continentul european de la cel de-Al Doilea Război Mondial a făcut, în aproape patru ani, zeci, dacă nu sute, de mii de morți de ambele părți, iar milioane de ucraineni au căutat refugiu în străinătate, Volodimir Zelenski a asigurat că numărul oficial al morților este de 55.000 de militari ucraineni.

„În Ucraina, oficial, pe câmpul de luptă, numărul militarilor uciși, fie de carieră, fie mobilizați, este de 55.000. Și există un număr mare de persoane pe care Ucraina le consideră dispărute”, a spus el.

O nouă rundă de negocieri în prezența americanilor s-a deschis la Abu Dhabi pentru a încerca să se pună capăt războiului. Dar, la scurt timp după deschiderea acesteia, Kremlinul a insistat din nou ca Ucraina să accepte cererile sale, în special retragerea ucraineană din regiunea estică Donețk, întărind îndoielile cu privire la șansele de succes ale acestor eforturi diplomatice, care sunt în desfășurare de luni de zile sub impulsul președintelui american Donald Trump.

Rolul președintelui american este crucial, a repetat miercuri Volodimir Zelenski. „Putin se teme doar de Trump”, a subliniat el.

Donald Trump „știe că are un mijloc de presiune prin economie, prin sancțiuni, prin armele pe care ni le-ar putea transfera dacă nu vrea să implice direct în armata americană. Prin intermediul armatei noastre, el poate menține această presiune asupra lui Putin”, a afirmat liderul de la Kiev.

„Președintele american vrea să pună capăt acestui război prin compromisuri. Am susținut propunerile sale, dar nu poate exista niciun compromis în ceea ce privește problema propriei noastre suveranități”, a insistat el.

Șeful statului ucrainean a avertizat că președintele rus „nu se teme de europeni”, exprimând în același timp recunoștința Ucrainei față de europenii care sprijină Kievul prin furnizarea de echipamente, ajutor economic și sprijin diplomatic.

„Pentru că europenii trăiesc într-o lume minunată și sigură, pe care au construit-o ei înșiși în mod echitabil, prin economia, munca lor”, a remarcat el.

„Este o lume complet diferită. În Europa, viața e kool, e plăcută (...), dar astăzi e foarte clar că, dacă Ucraina nu-l oprește pe Putin, el va invada Europa”, a afirmat el.