Zelenski spune că Rusia a lansat drone în România şi Polonia de pe petroliere: "Atacuri perfide, asta defineşte Rusia"

Publicat la 10:45 29 Sep 2025 Modificat la 10:45 29 Sep 2025

"Atacuri perfide. Și asta definește Rusia – ceea ce face, nu ceea ce spune", a spus Zelenski. Foto: Getty Images

Rusia folosește petroliere pentru a lansa drone "împotriva țărilor europene", a afirmat luni Volodimir Zelenski. Liderul ucrainean părea să se refere la incursiunile dronelor rusești din România şi Polonia şi a cerut aliaţilor închiderea Mării Baltice pentru petroliere sau "cel puţin pentru flota fantomă a Rusiei", scrie Sky News.

Zelenski a cerut aliaților să închidă Marea Baltică pentru petrolierele rusești sau, cel puțin, pentru "flota sa fantomă" utilizată pentru a eluda sancțiunile internaționale.

"În aceste săptămâni, în timp ce se desfășura Adunarea Generală a ONU, Rusia a folosit literalmente fiecare zi, fiecare oră pentru a ataca Ucraina. Atacuri perfide. Și asta definește Rusia – ceea ce face, nu ceea ce spune sau transmite ca semnale în întreaga lume. A respins toate propunerile de pace sincere și merită o presiune cu adevărat puternică", a spus Zelenski.

El a făcut apel la Europa să impună un nou pachet de sancțiuni care să lovească comerțul energetic și flota de tancuri petroliere ale Rusiei.

Pe 10 septembrie, armata poloneză a anunţat că a doborât mai multe drone care au încălcat spaţiul său aerian în timpul unui atac rus asupra Ucrainei.

Pe 13 septembrie, o dronă rusească a pătruns şi în spaţiul aerian naţional al României.