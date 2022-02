Zelenski: ”Ucraina a rămas singură să lupte împotriva Rusiei, iar NATO se teme”

„Suntem lăsați singuri în apărarea statului nostru. Cine este gata să lupte alături de noi? Sincer, nu văd așa ceva. Cine este gata să garanteze aderarea Ucrainei la NATO? Sincer, toată lumea se teme”, a spus Zelenski.

Președintele ucrainean a spus că i-a întrebat pe liderii europeni despre potențiala aderare a Ucrainei la NATO, dar nu a primit un răspuns. „Astăzi, i-am întrebat pe cei douăzeci și șapte de lideri ai Europei dacă Ucraina va fi în NATO. Am intrebat direct. Toată lumea se teme. Ei nu răspund”, a spus el.

Rusia a spus că este dispusă să negocieze „termenii de capitulare” ai Ucrainei, care includ Kievul declarându-și neutralitatea. Zelenski a spus Ucrainei că „nu se teme” să discute despre această problemă cu Rusia și despre un potențial acord încetare a focului.

„Nu ne este frică să vorbim cu Rusia. Nu ne este frică să spunem totul despre garanțiile de securitate pentru statul nostru. Nu ne este frică să vorbim despre statutul neutru. Nu suntem în NATO acum... Trebuie să vorbim despre sfârșitul acestei invazii. Trebuie să vorbim despre o încetare a focului”, a spus el.

Deocamdată, a spus Zelenski, Ucraina depinde de armata sa pentru a lupta împotriva rușilor. Dar comentariile lui Zelenski semnalează că el începe să accepte realitatea că nu există nicio apartenență la NATO în viitorul Ucrainei.

