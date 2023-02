”Zübeyde, eşti atât de frumoasă!” Un salvator izbucnește în lacrimi după ce s-a luptat mai bine de 8 ore să scoată o fetiță de sub moloz

Au trecut mai multe de 72 de ore de la cutremurele care au devastat Turcia și Siria, iar șansele de a găsi supraviețuitori sub dărâmături scad de la o oră la alta. Atenție! Imagini și informații cu un puternic impact emoțional!

Sursa foto: Twitter

Peste 16 mii de oameni au murit, în ambele țări, și mai mult de 63 de mii au fost răniți, arată cel mai recent bilanț al autorităților.

Operațiunile de salvare continuă neîncetat. Oamenii sapă și cu mâinile goale să scoată copiii de sub dărâmături.

Zi și noapte echipele de salvare se luptă să salveze de sub mormanele de ruine cât mai mulți oameni rămași captivi după cutremurul devastator care a lovit din plin Turcia și Siria.

După zeci de ore de la tragedie, salvatorii încă fac minuni. Au reușit să salveze un bebeluș care a stat 68 de ore sub dărâmături, dar și o femeie însărcinată în luna a noua, care aștepta de 70 de ore să fie salvată.

Într-o localitate din provincia Hatay, bebelușul a fost scos în viață, de sub ruine, după 68 de ore. O minune a făcut ca localnicii să-l audă pe cel mic plângând de sub dărâmături. Bebelușul a fost dus imediat la spital, însă deocamdată nu se știe dacă părinții lui au supraviețuit sau nu.

#BREAKING People are still being rescued from the rubble in Turkey. This child was found alive after 68 hours. #TurkeySyriaEarthquake #earthquake pic.twitter.com/A0ahOEQzNw — Fast News Network (@fastnewsnet) February 8, 2023

Ore întregi s-au chinuit echipele de salvare turce să o salveze de sub dărâmături şi pe Zübeyde, o fetiţă de 8 ani din Kahran Maraş. Intervenţia a început în toiul nopţii şi abia dimineaţă au reuşit să o scoată pe copilă de sub ruinele care în urmă cu trei zile i-au fost casă.

Salvator: Zübeyde, aşa te cheamă?

Fetița: Da. Suntem acasă?

Salvator: Da, acasă.

Fetița: Cum ai intrat tu în casa noastră?

Salvator: Am intrat pe geam! Zübeyde, eşti atât de frumoasă!

După ce şi-a dat seama ce se întâmplă, copila le-a spus salvatorilor să îl caute pe fratele ei mai mic ce ar trebui să se afle lângă ea. Însă aceştia nu au reuşit să-l găsească încă. După ce au trimis-o pe copilă la spital, unul dintre salvatori s-a aşezat lângă ruine şi a început să plângă.

O minune a făcut să scape cu viaţă şi o femeie în luna a noua de sarcină din Kahraman Maraş după 70 de ore în care a fost prinsă sub ruine.

THIS IS TRULY A MIRACLE: A 9-month pregnant woman in Kahramanmaras was rescued after 70 hours as a result of long efforts of the HERO rescuers ?#Turkey #Turkiye #TurkeyEarthquake #earthquaketurkey #earthquake #earthquakeinturkey pic.twitter.com/TwtEiGBDyr — REPORT WAR (@troy_dalio) February 9, 2023

Un bărbat din Siria și-a pierdut întreaga familie în urma cutremurului devastator. În afară de el, singurul care a mai supravieţuit a fost nepotul său născut în urmă cu două zile, după ce seismul puternic le-a lovit ţara deja distrusă de război. Cu toţii au reuşit să supravieţuiască bombardamentelor masive din ultimii 11 ani, dar cutremurul le-a adus sfârşitul celor 25 de membri ai familiei lui.

”Am supravieţuit războiului... Ce nedreptate asupra noastră şi ce ni se întâmplă!

Ne-am refugiat în acest centru pentru a ne adăposti de război. Dar în final, am fost distruşi aici. Doamne, Dumnezeule!”, spune bărbatul.