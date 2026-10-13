Anunț istoric în Formula 1: Competiția revine în Africa. Rwanda va construi un circuit nou pentru Marele Premiu, lângă capitala Kigali

3 minute de citit Publicat la 13:12 13 Oct 2026 Modificat la 13:12 13 Oct 2026

Cum ar putea arăta noul circuit de F1 din Rwanda. Sursa randare: Formula 1

Formula 1 va reveni în Africa pentru prima dată din 1993, după ce a fost semnat un acord pe zece ani cu Rwanda, țară care va găzdui un Mare Premiu începând din prima parte a anilor 2030. Pentru organizarea competiției, autoritățile vor construi un circuit permanent nou, în apropiere de capitala Kigali.

Anunțul oficial a fost făcut marți, de conducerea Formulei 1 și de reprezentanții Rwandei. Cursa, denumită Formula 1 African Grand Prix și prezentată de Visit Rwanda, urmează să intre în calendarul competiției în prima parte a următorului deceniu. Data exactă a primei ediții nu a fost încă stabilită.

Potrivit Reuters și comunicatului oficial al Formulei 1, acordul are o durată de zece ani și marchează revenirea campionatului mondial pe un continent care nu a mai găzduit o cursă de Formula 1 de peste trei decenii.

Rwanda va construi un circuit nou pentru Formula 1

Noul circuit va fi amenajat în zona Bugesera, la aproximativ 40 de kilometri sud de Kigali, în apropierea viitorului aeroport internațional. Proiectul presupune construirea unei infrastructuri permanente, concepute special pentru a găzdui curse de Formula 1.

Circuitul va trebui să îndeplinească standardele Federației Internaționale de Automobilism (FIA), inclusiv cerințele pentru omologarea de gradul 1, necesară organizării unui Mare Premiu de Formula 1.

Planurile pentru circuit au fost dezvoltate în cadrul candidaturii Rwandei, anunțată oficial în decembrie 2024. Fostul pilot de Formula 1 Alexander Wurz, care conduce o companie specializată în proiectarea circuitelor, a fost implicat în dezvoltarea conceptului.

Amplasamentul din Bugesera a fost ales în contextul planurilor de dezvoltare a infrastructurii din jurul capitalei. Totuși, calendarul exact al construcției și data la care circuitul va fi gata pentru prima cursă nu au fost anunțate oficial.

Când a avut loc ultima cursă de Formula 1 în Africa

Ultimul Mare Premiu de Formula 1 organizat pe continentul african a fost Marele Premiu al Africii de Sud din 1993, desfășurat pe circuitul Kyalami, în apropiere de Johannesburg.

De atunci, Formula 1 nu a mai organizat nicio cursă pe continent, deși au existat mai multe încercări de a readuce competiția în Africa. Africa de Sud a încercat, la rândul său, să obțină revenirea campionatului, cu circuitul Kyalami și un proiect pentru Cape Town printre variantele discutate.

Prin acordul cu Rwanda, Formula 1 face un pas concret către revenirea pe continent, însă acest lucru nu înseamnă neapărat că Africa de Sud va renunța la propriile planuri. Ministrul sud-african al Sportului, Gayton McKenzie, a susținut anterior că țara sa ar putea găzdui o cursă chiar înainte de 2030.

De ce a ales Formula 1 Rwanda

Rwanda a făcut eforturi în ultimii ani pentru a atrage competiții sportive internaționale și pentru a-și consolida imaginea ca destinație pentru evenimente și investiții. Țara a găzduit Campionatele Mondiale de ciclism pe șosea din 2025 și a încheiat acorduri de promovare prin sport cu organizații și cluburi internaționale.

Președintele Paul Kagame a anunțat oficial candidatura pentru găzduirea unei curse de Formula 1 în decembrie 2024. De atunci, autoritățile au susținut că proiectul ar putea atrage turiști, investiții și venituri suplimentare pentru economie.

Potrivit conducerii Formulei 1, revenirea în Africa este importantă pentru obiectivul de a transforma campionatul într-o competiție cu adevărat globală, prezentă pe toate continentele locuite. Stefano Domenicali, directorul executiv al Formulei 1, a evidențiat importanța unui parteneriat pe termen lung și a unei viziuni care să permită dezvoltarea evenimentului.

Acordul a fost anunțat într-un context în care Formula 1 urmărește extinderea audienței internaționale și atragerea unor noi piețe. Rwanda va deveni astfel una dintre gazdele competiției, după o perioadă îndelungată în care Africa a lipsit din calendar.

Lewis Hamilton a susținut revenirea Formulei 1 în Africa

Revenirea campionatului pe continent este și o dorință exprimată în repetate rânduri de Lewis Hamilton, de șapte ori campion mondial. Pilotul britanic a susținut public ideea organizării unei curse în Africa și a sprijinit candidatura Rwandei.

Pentru Hamilton, revenirea Formulei 1 pe continent are și o semnificație personală, având în vedere legăturile sale cu Africa și apelurile repetate pentru o reprezentare mai amplă a continentului în calendarul competițional.

Ce urmează pentru Marele Premiu al Africii

Deși acordul pe zece ani a fost confirmat, mai sunt detalii importante de stabilit. Formula 1 și autoritățile rwandeze nu au anunțat încă data exactă a primei curse, calendarul lucrărilor la circuit sau toate etapele necesare pregătirii evenimentului.

Construcția circuitului și dezvoltarea infrastructurii aferente vor fi esențiale pentru ca Rwanda să poată găzdui competiția la standardele cerute de FIA.

Dacă proiectul va fi realizat conform planului, Marele Premiu al Africii va marca prima cursă de Formula 1 pe continent după cea din Africa de Sud, din 1993, și va aduce o nouă destinație în calendarul mondial al competiției.