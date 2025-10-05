Formula 1: Povestea lui "Pasticcino", primul bucătar din paddock. "Cu o singură farfurie de paste, rivalii deveneau prieteni"

În paddock-ul Formulei 1 din era modernă, piloții și personalul sunt găzduiți în zonele de ospitalitate ale echipelor, asigurându-se că toți membrii sunt bine hrăniți pe parcursul unui weekend aglomerat de cursă. Totuși, la începuturile acestui sport, astfel de facilități erau nemaiauzite – până la apariția lui Luigi Montanini. Cunoscut mai ales sub numele de "Pasticcino", italianul a fost recrutat chiar de Enzo Ferrari, la sfârșitul anilor 1970, pentru a găti pentru piloții, mecanicii și inginerii echipei. "Cu o singură farfurie de paste, rivalii deveneau prieteni", a spus el pentru Formula 1.

Astfel, umilul bucătar a devenit primul chef din Formula 1, o călătorie care l-a purtat în întreaga lume alături de echipă, asigurându-se că toți membrii echipajului erau bine hrăniți în timpul etapelor de Grand Prix. Această oportunitate a fost una cu totul specială pentru Pasticcino, care, fiind născut în Maranello, spune că avea "o legătură specială cu Ferrari și cu echipa" chiar dinainte de a deveni bucătarul acesteia.

Lumea Formulei 1 s-a schimbat semnificativ de atunci, iar în paddock-ul aglomerat de la Monza, după Marele Premiu al Italiei, Pasticcino şi-a amintit atmosfera vremurilor în care a intrat pentru prima dată în acest sport.

"În paddock era o atmosferă de familie, pentru că, uneori, cu o singură farfurie de paste, rivalii deveneau prieteni. Poate că e nevoie doar de o farfurie de paste ca să creezi această atmosferă", spune el.

Acest sentiment este împărtășit și de partenerul oficial F1, Barilla, care a adus mesajul "Are gust de familie" în barurile lor de paste din paddock. Pasticcino explică mai departe:

"Mâncarea și pastele sunt lucruri care pot crea sentimentul de familie – tuturor le plac pastele. Este destul de ușor, cu pastele, să aduci toată lumea la aceeași masă. Pe pistă și în viață sunt rivali, dar în jurul mesei devin prieteni", a explicat Pasticcinp.

Deși a fost angajat de Ferrari, Pasticcino nu a gătit doar pentru echipa Scuderiei. Bucătarul veteran menționează nume ilustre precum Ayrton Senna, Michael Schumacher și Nelson Piquet printre cei pentru care a gătit.

"Când mă vedeau, mă îmbrățișau. Era ca și cum aș fi fost tatăl lor", aminteşte el.

Ce feluri de mâncare preferau aceste personalități? Un ingredient pare să fi fost mereu prezent

"Călătoream prin toată lumea și singurul lucru pe care îl găseam peste tot, în supermarketuri, erau pastele. Așa că făceam paste cu roșii, cu ulei și usturoi, sau cu ragu. Și chiar dacă aveam pește sau alte ingrediente grozave, oamenii tot îl voiau cu paste", își amintește Pasticcino.

Nu doar vedetele Formulei 1 au apelat la Pasticcino pentru o masă gustoasă. Întrebat despre amintirile sale favorite, italianul povestește o întâmplare cu nimeni altul decât un membru al familiei regale.

"Eram la Melbourne, la Marele Premiu al Australiei, când a intrat Prințul de Monaco. Toată lumea se panica: «Doamne, e Prințul de Monaco – ce facem? Te rugăm, Pasticcino, trebuie să pregătim ceva». Dar Prințul, care mă cunoștea, a zis: «Nu, nu, trebuie să merg la bucătărie. Nu vreau nimic altceva – vreau doar să-l văd pe Pasticcino și să petrec timp cu el» Și George Harrison mi-a fost prieten", a spus el zâmbind.

În ciuda acestor interacțiuni cu figuri celebre, Pasticcino – care a gătit pentru Ferrari și apoi pentru Benetton, participând la 500 de Mari Premii înainte de a-și deschide propriul restaurant, Da Pasticcino, în Modena – rămâne modest.

"Sunt foarte fericit și onorat, dar sunt un om modest. Îmi place să fiu în restaurantul meu și nu îmi doresc să fiu în centrul atenției", spune el.

Pasticcino recunoaște că paddock-ul de azi nu mai seamănă deloc cu cel din tinerețea lui, dar dragostea pentru gătit și pentru Formula 1 a rămas neschimbată.

"E o lume complet diferită acum. La început aveam doar o bucătărie mică, un aragaz, apă clocotită și paste. Azi vezi toată această ospitalitate, dar cred că lucrul care nu se schimbă niciodată este acel sentiment special pe care îl poate crea mâncarea", a spus el.

"Sunt pasionat de F1", a adăugat Pasticcino. Formula 1 este în continuă evoluție, dar se pare că pasiunea pentru acest sport – și pentru mâncarea care îl susține – continuă să adune laolaltă rivali, colegi și fani.