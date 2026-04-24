Marele Premiu al Turciei revine în calendarul Formulei 1 în 2027

Publicat la 12:56 24 Apr 2026

Marele Premiu al Turciei îşi va face revenirea în calendarul Campionatului Mondial de Formula 1 în 2027, în baza unui acord pe cinci ani, a anunţat vineri preşedinţia turcă, notează Agerpres.

Grand Prix-ul Turciei se va desfăşura pe circuitul Istanbul Park, care a găzduit Formula 1 în nouă ocazii, între 2005 şi 2011, iar apoi în 2020 şi 2021.

"Turcia revine pe pistă cu un contract pe cinci ani", a precizat preşedinţia turcă într-un comunicat.

Un eveniment de lansare este programat vineri la Palatul Dolmabahce din Istanbul, la care vor participa preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan, directorul general al Formulei 1, Stefano Domenicali, şi preşedintele FIA, Mohammed Ben Sulayem.

Circuitul de la Istanbul, cu o lungime de 5,34 km, are 14 viraje, inclusiv faimosul viraj nr. 8, o curbă triplă la stânga negociată la viteză mare.