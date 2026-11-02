O româncă a concurat cu Kimi Antonelli, înainte să devină vedeta F1. „Am crescut împreună”. Cine este Zoe

2 minute de citit Publicat la 16:42 02 Noi 2026 Modificat la 16:44 02 Noi 2026

Kimi Antonelli, cel mai tânăr campion mondial la F1 din istorie, sărbătorește titlul alături de familia lui FOTO: Getty Images

La doar 20 de ani, italianul Kimi Antonelli a devenit cel mai tânăr campion mondial din istoria Formulei 1 și performanța lui i-a entuziasmat pe toți iubitorii acestui sport. Dar poate că mai interesant pentru români este că destinul tânărului campion s-a intersectat, la un moment dat, cu cel al lui Zoe Florescu Potolea, tânăra din România care face performanță în sporturile cu motor.

Zoe Florescu Potolea, de 18 ani, face senzație în acest sezon de Formula 4. Într-un interviu acordat recent pentru Locker Room, citat de Eurosport, românca a spus că, practic, a crescut lângă Kimi Antonelli și chiar a concurat cu el.

„Am crescut împreună, am şi concurat chiar cu Kimi. Şi el a trecut prin aceleaşi etape prin care am trecut eu şi prin care o să trec. Faptul că el a ajuns acum atât de sus îţi dă speranţe că eşti pe drumul cel bun. Ca pilot, îţi dă încredere să vezi pe cineva care a ajuns acolo doar prin muncă”, a declarat Zoe Florescu Potolea, sportiva care în primăvară a debutat în F1 Academy.

Chiar dacă se cunoaşte bine cu noul campion mondial, tânăra de 18 ani are un alt favorit în Formula 1. Zoe a fost captivată de Verstappen şi personalitatea sa încă de când olandezul a pătruns în Formula 1.

„Îl admir pe Max Verstappen. E competitiv, e puţin arogant, dar îţi trebuie această aroganţă în sportul ăsta, pentru că, aşa cum am mai zis, toată lumea profită de tine pe circuit. Aşa trebuie să fii ca un pilot. Nu e acolo pentru media, e acolo pentru sport, pentru a face performanţă”, a mai spus Zoe.

Zoe Florescu Potolea, de 18 ani, a debotat în primăvară în F1 Academy FOTO: Profimedia Images

De anul trecut, cariera lui Florescu Potolea este strâns legată de echipa de management a lui George Russell, coechipierul lui Antonelli de la Mercedes.

Kimi Antonelli, cel mai tânăr campion mondial la F1 din istorie

Italianul Kimi Antonelli (Mercedes) a devenit cel mai tânăr campion mondial din istoria Formulei 1, după ce s-a clasat pe locul al treilea, duminică, în Marele Premiu al Mexicului, câştigat de olandezul Max Verstappen (Red Bull), transmite AFP.

Antonelli, care mai avea nevoie de două puncte pentru a obţine titlul, s-a încoronat campion la vârsta de 20 de ani şi 68 de zile, pe Autodromo Hermanos Rodriguez, la capătul unei curse pe care a încheiat-o după doi foşti campioni mondiali, Verstappen şi britanicul Lewis Hamilton (Ferrari).

Kimi Antonelli îi urmează în palmaresul Campionatului Mondial britanicului Lando Norris (McLaren).

Cursa din Mexic a fost întreruptă în turul al 46-lea, după un accident violent al finlandezului Valtteri Bottas (Cadillac), care a ieşit de pe pistă din cauza unei probleme mecanice.

În momentul în care Antonelli intra la boxe pentru a schimba pneurile şi Verstappen era liderul cursei, Bottas, pe linia dreaptă a standurilor a frânat pentru virajul numărul 1, când suspensia sa faţă stânga s-a rupt şi monopostul a intrat în derapaj, lovind violent barierele de protecţie.

Pilotul finlandez a avut nevoie de câteva minute pentru a ieşi din cockpit după intrarea safety car-ului şi apariţia steagului roşu. Totuşi, Bottas a ieşit singur din monopost, fiind condus la centrul medicale pentru a fi examinat, după cum a anunţat echipa Cadillac.

În momentul întreruperii cursei, Verstappen ere lider, urmat de monegascul Charles Leclerc (Ferrari), Antonelli şi Lewis Hamilton (Ferrari), care pornise din pole position, dar a fost depăşit în debutul cursei de coechipier şi de Verstappen.

După o întrerupere de mai bine de 40 de minute s-a dat un nou start pentru ultimele 25 de tururi.