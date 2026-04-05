Problemele cu care se confruntă Formula 1 din cauza noilor reguli. „Nu sunt doar în calificări, ci și în curse”

Există două moduri de a privi meseria unui pilot de curse. În primul rând, este vorba de a face un tur cât mai repede posibil, indiferent de mașină. În acest sens, nimic nu s-a schimbat. Dar, la un nivel mai filosofic, F1 este menită să fie provocarea supremă: pilotul care își duce mașina și pe sine la limita posibilului. În acest sens, s-a schimbat foarte mult.

Există un acord aproape unanim asupra faptului că dificultatea unui tur de calificare cu viteză maximă s-a diminuat, din cauza cerinței de gestionare a energiei. Unele dintre cele mai dificile viraje ale sportului au fost făcute mai puțin solicitante, deoarece sunt acum ceea ce Fernando Alonso a numit „zone de încărcare”.

Pe unele circuite, piloții trebuie să „ridice și să rotească în gol”, adică să ridice accelerația înainte de viraje astfel încât motorul electric să poată funcționa împotriva motorului, în calificări pentru a obține cea mai bună performanță.

Suzuka, care a găzduit Marele Premiu al Japoniei weekendul trecut și este considerat probabil cel mai dificil circuit din calendar, a fost un test pentru noile reguli. Și, în ochii piloților, regulile nu au trecut testul.

Esses, probabil cea mai solicitantă pistă de curse din punct de vedere tehnic de pe planetă, a fost desemnată „zonă zero kilowați”, unde echipele nu puteau folosi energie electrică. Asta însemna că motoarele funcționau mai mult sau mai puțin la jumătate din putere pe acea pistă.

Schimbările de viteză dintre viraje nu erau foarte diferite față de cele anterioare, iar virajele aveau încă aderență limitată, dar acest lucru a schimbat natura provocării. Mai rău au fost cele două viraje Degner.

După cum a spus directorul echipei McLaren, Andrea Stella, „Degner One a fost întotdeauna unul pe care piloții îl menționează într-un sezon. De exemplu, care sunt cele mai dificile viraje, Acesta este unul dintre ele. Acum, te gândești la baterie în timp ce treci prin viraj, nu te gândești să câștigi o jumătate de zecime doar angajându-te să îl urmezi”.

Același lucru s-a aplicat și la intrarea în Spoon Curve și prin virajele 1 și 2.

Norris a spus că un tur de Suzuka „încă se simte special”, dar a recunoscut că înfrângerea „rănește sufletul”. Între timp, Leclerc s-a descărcat pe radio după sesiunea de sâmbătă, spunând: „Sincer, nu suport aceste noi reguli în calificări. Merg mai repede în viraje, accelerez mai devreme. Pierd totul pe linie dreaptă”.

În esență, piloții trebuie să facă o serie de acțiuni în calificări pe care Oscar Piastri de la McLaren le-a descris ca fiind „contraintuitive”.

Leclerc a spus: „Consecvența dă mai multe roade decât curajul și încercarea a ceva ce nu ai mai încercat niciodată face calificările să fie puțin mai puțin dificile. Este ceva la care trebuie să lucrăm”.

„Este o problemă cunoscută. Nu este vorba de faptul că FIA sau echipele acceptă pur și simplu situația așa cum este. Există multă muncă în culise și sper că vom putea găsi o soluție cât mai curând posibil”, spune el.