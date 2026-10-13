În trei luni, comunele din România au pierdut aproape 12.000 de polițe PAD, iar municipiile și orașele au câștigat peste 22.000

3 minute de citit Publicat la 14:35 13 Oct 2026 Modificat la 14:35 13 Oct 2026

Numărul polițelor obligatorii de asigurare a locuințelor (PAD) a crescut cu 10.721 la nivel național între iunie și septembrie 2026, ajungând la peste 2,53 milioane. Sursa foto: unsplash

Între 30 iunie și 30 septembrie 2026, numărul polițelor obligatorii de asigurare a locuințelor (PAD) aflate în vigoare a scăzut cu 11.816 în comunele României, în timp ce municipiile și orașele au înregistrat o creștere netă de 22.537 de polițe.

Diferența reiese dintr-o analiză realizată de PAD.ro, platformă specializată în asigurările de locuință, pe baza datelor oficiale publicate de Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PADROM).

La nivel național, numărul polițelor active a crescut cu 10.721 în aceeași perioadă, ajungând la 2.537.030 la sfârșitul lunii septembrie. Gradul național de cuprindere în asigurare a fost de 25,06%.

Evoluția din cele trei luni evidențiază diferențe importante între categoriile administrative de localități. În municipii și orașe, gradul de asigurare a crescut de la 32,93% la 33,34%, în timp ce în comune a coborât de la 15,56% la 15,31%.

Aproape 93% din creșterea netă a polițelor PAD din septembrie s-a înregistrat în municipii și orașe

Diferența dintre cele două categorii de localități s-a menținut și în ultima lună analizată.

În septembrie, numărul polițelor PAD active a crescut la nivel național cu 10.396. Dintre acestea, 7.663 au reprezentat creșterea netă înregistrată în municipii, 1.987 în orașe și numai 746 în comune.

Astfel, municipiile și orașele au concentrat 92,8% din creșterea netă națională a polițelor active în septembrie, deși reunesc aproximativ 54% din fondul locativ al României.

Comunele, care reprezintă aproape 46% din fondul locativ, au contribuit cu numai 7,2% la această creștere.

Datele se referă la variația numărului de polițe aflate în vigoare la sfârșitul fiecărei luni, nu la numărul total al contractelor nou-încheiate. Stocul polițelor active este influențat atât de emiterea contractelor, cât și de expirarea și reînnoirea acestora.

De asemenea, comparația privește municipiile, orașele și comunele conform clasificării administrative, care nu este identică în toate situațiile cu împărțirea statistică după mediul de rezidență urban sau rural.

Peste jumătate dintre locuințele fără PAD se află în comune

La sfârșitul lunii septembrie, în comunele României existau 3.935.071 de locuințe fără o poliță PAD în vigoare, reprezentând aproximativ 51,9% din totalul celor 7.585.303 locuințe neasigurate obligatoriu la nivel național.

Analiza realizată la nivelul celor 3.181 de unități administrativ-teritoriale arată că diferențele dintre localități sunt considerabile.

În 1.396 de localități, mai puțin de 10% dintre locuințe aveau o poliță PAD activă. Acestea reprezintă aproape 44% din totalul unităților administrativ-teritoriale analizate.

În 323 de localități, gradul de acoperire era chiar sub 5%, față de 317 în luna august.

Un alt indicator relevant este mediana gradului de asigurare la nivel de localitate, de numai 10,94%. Cu alte cuvinte, dacă toate localitățile sunt ordonate după procentul locuințelor asigurate, cea aflată la mijlocul clasamentului are un grad de acoperire de aproximativ 11%, mult sub media națională de 25,06%.

La polul opus, doar 20 dintre cele 3.181 de unități administrativ-teritoriale aveau un grad de cuprindere în asigurare de cel puțin 50%.

Există și comune unde majoritatea locuințelor sunt asigurate

Diferențele dintre categoriile administrative nu înseamnă că toate comunele au un grad redus de asigurare.

Chiajna, din județul Ilfov, continuă să înregistreze cel mai ridicat grad de cuprindere prin PAD din România, de 79,93%. Din cele 28.277 de locuințe incluse în fondul locativ de referință, 22.601 aveau o poliță activă la sfârșitul lunii septembrie.

Un alt exemplu este Valea Lupului, din județul Iași, unde 4.776 dintre cele 7.269 de locuințe erau asigurate obligatoriu, echivalentul unui grad de acoperire de 65,70%.

Ambele localități sunt comune din punct de vedere administrativ, dar înregistrează procente de acoperire superioare celor din majoritatea municipiilor și orașelor României.

Exemplele arată că statutul administrativ al unei localități nu explică singur nivelul de asigurare. Caracteristicile fondului locativ, dinamica imobiliară și alți factori locali pot influența rezultatele, însă stabilirea cauzelor necesită informații suplimentare.

Ce arată evoluția din ultimele trei luni

La nivel național, numărul polițelor obligatorii PAD a crescut în intervalul iunie–septembrie 2026, dar evoluția a fost diferită între municipii și orașe, pe de o parte, și comune, pe de altă parte.

Scăderea netă înregistrată în comune pe parcursul acestor trei luni nu trebuie interpretată automat ca o tendință permanentă. Datele descriu intervalul analizat și permit urmărirea diferențelor teritoriale, fără să stabilească singure cauzele acestora.

Asigurarea PAD este obligatorie pentru proprietarii de locuințe, în condițiile și cu excepțiile prevăzute de Legea nr. 260/2008. Polița acoperă trei riscuri naturale: cutremurul, inundația produsă ca fenomen natural și alunecarea de teren.

Prima anuală este stabilită prin lege la 130 de lei pentru locuințele de tip A, cu o sumă asigurată de 100.000 de lei, respectiv 50 de lei pentru locuințele de tip B, cu o sumă asigurată de 50.000 de lei.

O asigurare PAD poate fi încheiată și online, inclusiv pornind de pe platforma PAD.ro, care oferă acces la fluxul de emitere prin brokerul partener.

Analiza PAD.ro compară datele lunare privind polițele active și fondul locativ la nivelul unităților administrativ-teritoriale din România. Indicatorii utilizați permit observarea schimbărilor în timp și a diferențelor dintre comunități, pe baza datelor statistice oficiale.