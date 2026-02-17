„Povești nemuritoare” – Volumele 7–12, reeditate după 15 ani

Într-un context dominat de ecrane și consum rapid de conținut, lectura devine un act de echilibru

Reeditate după un deceniu și jumătate, volumele 7–12 din colecția „Povești nemuritoare” revin cu același farmec pentru micii cititori de astăzi. Mulți dintre noi am crescut cu ele în bibliotecă, citindu-le la lumina veiozei sau ascultându-le rostite de părinți înainte de culcare. Acum, aceste povești devin accesibile pentru noile generații de copii.

Volumele 7–12 au fost reeditate cu grijă, păstrând textul ediției originale, adaptat și îngrijit conform normelor ortografice actuale. Conținutul rămâne fidel versiunii care a consacrat colecția: basme clasice, personaje construite în jurul valorilor fundamentale, conflicte morale și finaluri în care binele învinge prin caracter și consecvență.

Într-un context dominat de ecrane și consum rapid de conținut, lectura devine un act de echilibru. Copiii au nevoie de repere culturale, de povești care le dezvoltă imaginația, vocabularul și gândirea critică.

O carte deschide o lume. „Povești nemuritoare” le oferă părinților șansa de a face acest prim pas alături de copiii lor.

Volumul 7 apare mâine, 18 februarie, la chioșcurile de ziare din toată țara. Fiecare volum este disponibil la prețul de 24.90 lei.

Volumul 7 propune o veritabilă călătorie culturală. De la forța povestirilor populare românești – „Câmpan Verde și Frumos”, „Petru Cenușă”, „Un ochi plânge, unul râde” sau „Voinic de Plumb” – până la mituri și legende din Orientul Apropiat, Egiptul antic, India, China, Japonia, America de Nord sau Peru, cartea reunește povești din spații culturale diferite, unite de aceleași întrebări esențiale: ce este binele, ce este curajul, cum se împlinește destinul.

Cititorii vor descoperi eroi care își probează loialitatea și înțelepciunea, personaje mitologice, legende despre zei și oameni, sacrificiu și puterea inimii. De la Babilon și mitologia hittită, la Egiptul antic și înțelepciunea lui Solomon, de la India și Indonezia la Tibet, Japonia și miturile aztece, volumul 7 devine o hartă narativă a lumii.

Volumele 7–12 completează seria și redeschid universuri care au traversat timpul. Astăzi le redăm copiilor noștri, pentru generații care cresc cu rădăcini și visează fără limite. Colecționează-le pe toate!