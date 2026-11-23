Descoperă ce tip de locuință se potrivește stilului tău de viață, în funcție de program, munca de acasă, nevoile de spațiu și zona în care vrei să locuiești. Sursa foto: hils.ro

Studio sau două camere? Nu există o variantă corectă pentru toată lumea. Contează cum îți trăiești viața, cât timp petreci acasă, dacă lucrezi remote și cât de mult îți place să ai spații separate pentru muncă, relaxare și somn. Un studio poate fi perfect dacă ai un stil de viață activ și vrei o locuință ușor de întreținut. Un apartament cu două camere îți oferă mai multă intimitate și libertate de organizare. Ca să alegi mai ușor, începe cu o întrebare simplă: Cum vreau să arate viața mea acasă?

1. Uită-te la cum vei folosi, de fapt, spațiul

Mai mulți metri pătrați nu înseamnă automat mai mult confort. Contează cum sunt așezate camerele, câtă lumină naturală ai, unde poți depozita lucrurile și dacă mobilierul încape exact cum îți dorești. Un studio bine gândit poate fi mai plăcut decât un apartament mai mare, dar cu spații pe care nu știi cum să le folosești. Dacă ai un stil de viață activ, un studio în București, în Pipera poate fi o opțiune practică. Ești aproape de zonele de business, iar spațiul este mai simplu de organizat și întreținut. Practic, plătești pentru un spațiu pe care chiar îl folosești, nu pentru o cameră care stă goală.

2. Gândește-te unde vei lucra

Dacă lucrezi de acasă, locuința trebuie să facă puțin loc și pentru job. Într-un studio, poți amenaja un colț de birou bine delimitat. Un birou compact, un scaun confortabil și câteva soluții de depozitare pot fi suficiente pentru un setup foarte ok. Într-un apartament cu două camere, ai mai multă libertate. Poți transforma una dintre camere într-un birou sau poți crea un spațiu de lucru care să nu invadeze zona în care te relaxezi. Și da, poate părea un detaliu. Dar după opt ore de call-uri, contează să poți închide ușa și să simți că ziua de lucru s-a terminat.

3. Gândește-te și la ce urmează

Un studio poate fi alegerea potrivită dacă acum vrei independență, mobilitate și cât mai puțin timp pierdut cu întreținerea casei. Dacă ai un program aglomerat, e nice să ai un spațiu în care totul are locul lui și care nu îți cere prea multă atenție. Două camere îți dau însă mai multă flexibilitate pe termen lung. Poate vei lucra mai mult de acasă, poate vei locui cu partenerul sau poate vei descoperi un hobby care are nevoie de propriul spațiu. Ideea nu este să iei o cameră în plus doar pentru că „s-ar putea să fie utilă”. Mai bine te gândești dacă vei avea, în mod real, nevoie de ea.

4. Contează și ce ai în jurul casei

Locuința nu se termină la ușa apartamentului. Contează cât de repede ajungi la birou, unde bei cafeaua dimineața, cât faci până la sală sau cât de ușor ieși în oraș. Pentru cine are un stil de viață dinamic, o zonă bine conectată poate conta la fel de mult ca suprafața apartamentului. Accesul către Pipera, A3 și principalele zone de business din nord poate face diferența într-o zi obișnuită. Mai puțin timp în trafic înseamnă mai mult timp pentru tine. Pentru o cină, o ieșire, sport sau pur și simplu o seară în care nu mai vrei să faci nimic.

5. Alege spațiul pe care îl vei folosi cu adevărat

Un studio poate fi super potrivit dacă vrei un spațiu simplu, bine organizat și ușor de întreținut. Ai mai puține lucruri de gestionat, iar aproape fiecare zonă din casă are un scop. Două camere încep să aibă mai mult sens atunci când chiar ai nevoie de separare. Un dormitor închis, un birou, un dressing sau pur și simplu o cameră în plus pe care să o poți adapta în timp pot schimba mult felul în care te simți acasă.

În final, nu alege doar după metri pătrați sau numărul de camere. Uită-te la rutina ta și la felul în care vrei să trăiești. Un studio poate fi exact cât ai nevoie acum. Două camere îți pot oferi mai mult spațiu pentru ce urmează. Important este să alegi o locuință care se potrivește vieții tale, nu doar una care arată bine în anunț.