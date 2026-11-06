Închiriezi sau cumperi un spațiu de la o firmă? Cele două documente pe care să le verifici înainte de semnare

2 minute de citit Publicat la 13:58 06 Noi 2026 Modificat la 13:58 06 Noi 2026

Află cum verifici o firmă și situația juridică a unui imobil înainte de semnarea unui contract, folosind certificatul constatator ONRC și extrasul de carte funciară. Sursa foto: pexels.com

Fie că închiriezi un birou, cumperi un spațiu comercial sau semnezi un contract cu o firmă pe care nu o cunoști, o verificare de câteva minute te poate scuti de probleme greu de rezolvat mai târziu.

Două documente spun aproape tot ce trebuie să știi: certificatul constatator al firmei și extrasul de carte funciară al imobilului. Astăzi, un certificat constatator online se poate obține pe baza CUI-ului firmei, fără drumuri. Pe scurt: pentru verificarea firmei ai nevoie de certificatul constatator, iar pentru verificarea spațiului, de extrasul de carte funciară.

Certificatul constatator ONRC este documentul emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului care atestă datele actuale înregistrate despre o firmă: denumirea, codul unic de înregistrare (CUI), sediul social, asociații, administratorii, capitalul social, obiectul de activitate și starea juridică. Din el afli cine este, de fapt, partenerul de afaceri.

Un extras de carte funciară online arată situația juridică a imobilului: proprietarii, suprafața, sarcinile (de exemplu ipoteci sau sechestre), notările și eventualele restricții. Documentul este emis de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, se primește în format electronic, pe email, și poate fi solicitat de orice persoană interesată, nu doar de proprietar.

Ce verifici în certificatul constatator

Din datele firmei afli lucruri esențiale înainte de semnare:

• dacă persoana cu care negociezi este, într-adevăr, administratorul firmei sau are dreptul să o reprezinte;

• dacă firma este în funcțiune sau se află într-o procedură care îi poate afecta activitatea;

• dacă sediul declarat și obiectul de activitate corespund cu ceea ce ți se prezintă.

Același document este cerut frecvent de bănci, de autoritățile contractante în licitațiile publice, de notari și de instanțe. Multe instituții solicită un certificat emis recent, de regulă în ultimele 30 de zile, așa că merită să verifici dinainte cerința instituției la care îl depui.

Certificatul este emis și semnat electronic de Registrul Comerțului. Dacă ai nevoie de el pentru o anumită procedură, verifică tipul de document cerut: pe lângă certificatul cu datele actuale, există și raportul istoric ONRC, care include tot istoricul firmei. Acesta este folosit, de obicei, în anumite proceduri, cum ar fi insolvența.

Ce verifici în extrasul de carte funciară

Pentru o verificare înainte de semnare se folosește, de obicei, extrasul de carte funciară pentru informare. Acesta îți permite să vezi:

• dacă firma care îți închiriază sau îți vinde spațiul este, într-adevăr, proprietarul înscris;

• dacă imobilul este ipotecat sau are alte sarcini care pot influența tranzacția;

• dacă există notări sau litigii înscrise în cartea funciară.

Pentru a cere extrasul ai nevoie de identificatorul imobilului, pe care îl găsești într-un extras de carte funciară mai vechi sau în contractul de vânzare-cumpărare. Îl poți cere și proprietarului.

Dacă vânzarea se încheie la notar, acesta va solicita separat extrasul de carte funciară pentru autentificare, care are alt rol în procedura notarială.

Extrasul de carte funciară este cerut des și în alte situații: de bănci, la creditele ipotecare, de primării, de exemplu pentru autorizația de construire, de instanțe și de serviciile de evidență a persoanelor, ca dovadă a adresei la eliberarea unei cărți de identitate noi.

Ordinea în care să faci verificările

Cere CUI-ul firmei și obține certificatul constatator. Compară numele administratorului, sediul și starea firmei cu ce ți s-a spus. Cere identificatorul imobilului și obține extrasul de carte funciară pentru informare. Verifică dacă proprietarul înscris este aceeași firmă și dacă există sarcini. Abia apoi treci la negocierea detaliilor contractului. Dacă ceva nu se potrivește între cele două documente, cere lămuriri înainte de semnare sau consultă un avocat.

Cele două verificări durează puțin, iar informațiile provin direct din registrele oficiale. Pentru un contract de închiriere pe câțiva ani sau pentru o achiziție, merită timpul investit.