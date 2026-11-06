Ce accesorii îți fac munca mai ușoară ca tehnician de gene?

Descoperă 5 categorii de accesorii esențiale pentru extensiile de gene: pensete, palete, suporturi pentru adeziv, consumabile și echipamente ergonomice. Sursa foto: shutterstock

Un post de lucru bine organizat te ajută să lucrezi mai precis, să păstrezi igiena și să reduci mișcările repetitive de pe durata aplicării. Nu ai nevoie de multe obiecte de la început, ci de accesorii alese în funcție de tehnica pe care o practici și de ritmul programărilor tale. În continuare, îți prezentăm cinci categorii utile pentru o rutină mai clară la fiecare clientă.

1. Pensele potrivite pentru izolare și aplicare

Penseta de separare te ajută să izolezi corect geana naturală înainte de aplicare. Alege un model drept sau ușor curbat, cu vârfuri aliniate și o greutate confortabilă pentru mâna ta. Dacă simți că strângi excesiv instrumentul în timpul lucrului, o pensetă mai ușoară sau cu o altă formă a corpului poate fi mai potrivită.

Pentru un proces de aplicare confortabil, testarea este esențială. O pensetă curbată este, în general, utilă pentru aplicările clasice, iar un model de tip L sau boot oferă o priză sigură pentru evantaiele folosite în tehnicile de volum. Verifică zona de contact pe câteva fire sau evantaie așezate pe o bandă de gene, ca să știi exact cum se comportă penseta în mână.

Printre accesoriile pentru extensii de gene din trusa ta, merită să ai o pensetă de rezervă, dezinfectată și protejată cu un capac pentru vârf, ca să poți continua lucrul dacă instrumentul principal nu mai funcționează corect.

2. Paleta și materialele pentru izolare

Paleta de gene îți permite să pregătești dinainte lungimile, grosimile și curburile de care ai nevoie, chiar înainte să ajungă clienta. Așază benzile în ordinea hărții de stilizare, de exemplu pentru un set cu trecere de la 8 la 12 milimetri, și etichetează fiecare zonă în mod clar, ca să nu pierzi timp căutând dimensiunea potrivită pe durata aplicării.

Izolarea devine mult mai simplă când folosești patch-uri confortabile și bandă adaptată zonei ochilor. Patch-urile trebuie să stea fixate fără să urce spre linia apei, iar banda din hârtie stabilizează delicat pleoapa pe toată durata ședinței. Pentru genele inferioare mai rebele, multe tehniciene aleg bandă din silicon, aplicată cu atenție, pentru a evita disconfortul la îndepărtare. Testează câteva variante pe tipurile de piele pe care le întâlnești cel mai des în salon, până găsești combinația cu care lucrezi cel mai bine.

3. Suportul pentru adeziv și higrometrul

Adezivul își schimbă comportamentul în funcție de temperatură și umiditate, iar un higrometru cu termometru îți oferă date concrete despre condițiile din spațiul de lucru. Așa înțelegi mai ușor de ce picătura se usucă mai repede sau mai lent într-o anumită zi.

Așază higrometrul departe de fereastră, calorifer sau aer condiționat, pentru ca valorile citite să reflecte realitatea din apropierea mesei de lucru. Pentru picătura de adeziv, o plăcuță din sticlă, o piatră de jad sau un suport dedicat, protejat cu un sticker de unică folosință, îți oferă o suprafață curată și ușor de controlat. Schimbă picătura la intervalul recomandat de producător și curăță suportul după fiecare clientă, pentru o aplicare constantă de la o programare la alta.

4. Consumabilele mici care te ajută să menții ritmul

Microbrush-urile, aplicatoarele fără scame și periuțele spiralate ocupă puțin loc pe masă, dar susțin o aplicare ordonată de la început până la final. Folosește microbrush-uri cu capăt fin pentru primer, cleanser sau remover, mai ales în zonele mai greu accesibile, apropiate de colțul ochiului.

O periuță spiralată te ajută să verifici direcția firelor înainte și după aplicare, iar o variantă oferită clientei la final o ajută să își pieptene genele acasă, între programări. Păstrează toate aceste consumabile într-un organizator cu capac, alături de mănuși, șervețele care nu lasă scame și aplicatoare curate, gata de folosit la fiecare clientă.

5. Lampa, perna și accesoriile pentru organizarea mesei

O lampă cu intensitate reglabilă reduce efortul vizual și te ajută să observi mai clar genele fine. Reglează lumina înainte de fiecare programare, ca să nu creeze umbre puternice pe pleoapă și să poți lucra la fel de bine în orice moment al zilei.

O pernă ergonomică pentru gât sau pentru zona lombară îți protejează postura în ședințele mai lungi, mai ales dacă lucrezi mai multe ore la rând. Alege o înălțime care îți menține gâtul relaxat și umerii coborâți, fără să te apleci constant spre clientă.

Pe masă, păstrează la îndemână doar ce folosești efectiv: penseta principală și cea de rezervă, paleta cu fire, suportul pentru adeziv și consumabilele mici. Restul materialelor trebuie să rămână aproape, dar fără să aglomereze spațiul de lucru. O masă ordonată îți scurtează timpul dintre pași și te ajută să rămâi concentrată pe clientă, mai ales în zilele aglomerate.

Alese cu grijă, aceste cinci categorii de accesorii te ajută să construiești o rutină mai clară, mai rapidă și mai confortabilă, atât pentru tine, cât și pentru clientele tale.