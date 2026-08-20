Cicatricile post-arsură: tratamente și intervenții reconstructive suportate de CAS

3 minute de citit Publicat la 13:05 20 Aug 2026 Modificat la 13:05 20 Aug 2026

Cicatricile post-arsură pot afecta atât aspectul pielii, cât și mobilitatea, iar tratamentul este adaptat tipului și severității cicatricii. Sursa foto: imagine utilizată sub licență

Cicatricile post-arsură apar frecvent după arsuri de grad II profund și grad III și pot influența atât aspectul pielii, cât și mobilitatea. Dacă pielea se retrage și formează contracturi, poți observa limitarea mișcărilor la nivelul mâinilor, gâtului sau genunchilor. Acest ghid îți explică ce tipuri de cicatrici pot apărea, ce tratamente recomandă medicii și în ce condiții intervențiile reconstructive sunt suportate de Casa de Asigurări de Sănătate.

Ce tipuri de cicatrici post-arsură pot apărea?

După o arsură profundă, organismul produce colagen pentru a repara țesutul afectat, iar dacă vindecarea durează peste 14-21 de zile, riscul de cicatrizare excesivă crește. Procesul de maturare a cicatricii se poate întinde pe 12-24 de luni. Atunci când cicatricea limitează mișcarea unei articulații sau produce leziuni recurente, poți beneficia de corectarea cicatricii după arsuri prin CAS, conform criteriilor medicale aplicabile în sistemul public.

Cele mai frecvente forme sunt:

· cicatricile hipertrofice, ridicate și roșiatice, care rămân în limitele rănii inițiale și se pot aplatiza treptat în 1-2 ani;

· cicatricile cheloide, care depășesc marginile leziunii, apar mai des la persoane cu predispoziție genetică și pot recidiva;

· contracturile post-arsură, în care pielea și țesuturile subiacente se scurtează și limitează mișcarea, de exemplu extensia degetelor sau poziția capului;

· tulburările de pigmentare, cu zone mai închise sau mai deschise la culoare, sensibile la soare pe termen lung.

Profunzimea și suprafața arsurii, durata vindecării, infecțiile locale, localizarea și tipul tău de piele influențează direct aspectul final al cicatricii.

Ce tratamente nechirurgicale recomandă medicii?

După epitelizarea completă a plăgii, începe etapa de prevenire și control al cicatricii, iar primele 6 luni contează cel mai mult pentru rezultate optime. Îngrijirea locală include creme emoliente aplicate zilnic, masajul cicatricii cu presiune progresivă și protecția solară cu formule cu SPF 50 timp de cel puțin 1-2 ani.

Alte opțiuni frecvent recomandate:

· gelurile sau foile de silicon, aplicate zilnic timp de câteva luni;

· îmbrăcămintea sau dispozitivele compresive, purtate conform indicației medicale, uneori până la 12-24 de luni;

· injecțiile intralezionale cu corticosteroizi, pentru cicatrici hipertrofice sau cheloide mici;

· laserul fracționat sau vascular, pentru textură și roșeață;

· microneedlingul, pentru stimularea colagenului în cazul cicatricilor mature.

Numărul ședințelor variază în funcție de severitate, iar dermatologul stabilește intervalul optim dintre proceduri.

Când este necesară o intervenție reconstructivă?

Medicul ia în calcul o intervenție reconstructivă dacă cicatricea limitează funcția unei articulații, afectează poziția pleoapei sau produce leziuni recurente. Scopul principal este restabilirea funcției și prevenirea complicațiilor, nu doar îmbunătățirea aspectului.

Printre tehnicile utilizate se numără:

· eliberarea contracturii prin incizie sau excizie;

· aplicarea de grefe de piele, pentru acoperirea zonelor afectate;

· utilizarea lambourilor locale;

· expansiunea tisulară, pentru defecte extinse.

Medicul îți explică etapele intervenției, perioada de recuperare și necesitatea kinetoterapiei ulterioare, adaptate cazului tău specific.

Ce proceduri sunt suportate de CAS pentru cicatricile post-arsură?

CAS decontează, în sistemul public, consultațiile de specialitate în chirurgie plastică, intervențiile reconstructive cu indicație medicală documentată, grefele de piele și eliberările de contracturi, alături de spitalizarea și îngrijirea postoperatorie asociată.

Pentru a accesa serviciile, trebuie să urmezi acești pași:

· obține un bilet de trimitere de la medicul de familie;

· programează un consult la un specialist în chirurgie plastică și reconstructivă;

· asigură-te că medicul documentează deficitul funcțional cauzat de cicatrice.

Procedurile realizate exclusiv pentru îmbunătățirea aspectului, fără indicație funcțională, nu sunt, de regulă, decontate de CAS.

Ce avantaje aduce o clinică privată cu contract CAS în acest tip de tratament?

O clinică privată cu contract CAS îți poate oferi un traseu medical continuu, de la evaluarea inițială a cicatricii până la intervenția reconstructivă și controalele ulterioare, fără să renunți la decontarea la care ai dreptul.

Beneficii frecvent întâlnite:

· acces direct la o echipă cu experiență în chirurgie plastică și reconstructivă, inclusiv pentru cazuri complexe de contracturi;

· recomandare corectă a dispozitivelor compresive sau siliconice, adaptate tipului tău de cicatrice;

· continuitate între tratamentul nechirurgical și eventuala intervenție reconstructivă, în aceeași unitate.

Întreabă din timp clinica ce documente sunt necesare pentru decontare și ce parte din tratament rămâne, eventual, în sarcina ta.

Cum știi când este momentul să ceri o evaluare de specialitate?

Programează un consult la dermatolog sau la un chirurg plastician dacă cicatricea se îngroașă progresiv, mobilitatea unei articulații scade, apar leziuni repetate sau modificările de culoare persistă. Prin evaluare timpurie, îngrijire consecventă și colaborare cu specialiștii potriviți, poți controla evoluția cicatricii și poți recupera funcția zonei afectate. Programează o consultație pentru un plan de tratament adaptat situației tale.

Disclaimer: Acest articol are un scop strict informativ; planul de tratament potrivit se stabilește exclusiv în urma unui consult de specialitate.

Surse de informare:

· Casa Națională de Asigurări de Sănătate. CNAS, 2025, https://cnas.ro/. Accesat în data de 22 iulie 2026.

· "Hypertrophic Scar." Cleveland Clinic, 2025, https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/21466-hypertrophic-scar. Accesat în data de 22 iulie 2026.

· Cadman, Bethany. “How to Get Rid of Burn Scars.” Medicalnewstoday.Com, Medical News Today, 25 Mar. 2018, https://www.medicalnewstoday.com/articles/321314. Accesat în data de 22 iulie 2026.