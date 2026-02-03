AI-ul Google a “învățat singur” limba bengali fără să fie programat să facă așa ceva. Inginerii AI nu pot explica asta

Compania a anunțat că chatbotul său, Google Bard, a demonstrat abilități lingvistice pentru care nu fusese programat în mod explicit. sursa foto: Getty

Google admite că propriul sistem de inteligență artificială ar fi dobândit competențe neașteptate, inclusiv utilizarea limbii bengali, fapt care a reaprins discuțiile despre limitele și riscurile tehnologiei, relatează News.ro.

Compania a anunțat că chatbotul său, Google Bard, a demonstrat abilități lingvistice pentru care nu fusese programat în mod explicit. Potrivit publicației The Business Standard, sistemul ar fi „învățat singur” bengali, una dintre cele mai vorbite limbi din Asia de Sud.

Informația a fost prezentată de Sundar Pichai, CEO al Alphabet, într-un interviu acordat emisiunii „60 Minutes” de la CBS. El a vorbit despre ritmul accelerat al dezvoltării inteligenței artificiale și despre impactul acesteia asupra societății. Pichai a declarat că un program AI al Google s-a adaptat „pe cont propriu” atunci când a primit instrucțiuni în bengali, deși nu fusese antrenat oficial pentru această limbă.

James Manyika, vicepreședinte senior al Google, a explicat că, după câteva instrucțiuni formulate în bengali, sistemul a reușit să traducă întreaga limbă.

Afirmația a fost nuanțată de Margaret Mitchell, fost cercetător Google. Ea a precizat că modelul PaLM, care stă la baza lui Bard, a fost antrenat și pe limba bengali, potrivit documentației tehnice oficiale.

În același interviu, Pichai a atras atenția că progresul rapid al inteligenței artificiale va afecta în special locurile de muncă ale „lucrătorilor din cunoaștere”, cum ar fi scriitorii, contabilii, arhitecții sau inginerii software.

CEO-ul Alphabet a mai afirmat că unele sisteme AI dezvoltă „proprietăți emergente”, adică abilități pentru care nu au fost antrenate explicit. Inginerii nu pot explica pe deplin acest fenomen. Pichai a descris această lipsă de transparență drept „cutia neagră” a inteligenței artificiale.

El a subliniat că AI „va afecta totul”, inclusiv domenii precum radiologia. În următorii cinci până la zece ani, sistemele AI ar putea lucra alături de specialiști și ar putea prioritiza cazurile grave.

Discuțiile despre siguranța inteligenței artificiale s-au amplificat pe fondul succesului global al ChatGPT, dezvoltat de OpenAI cu sprijinul Microsoft. Popularitatea acestuia a alimentat temeri legate de pierderea locurilor de muncă și de răspândirea dezinformării.

Elon Musk a avertizat recent că AI are potențialul de a provoca „distrugerea civilizației”, deși dezvoltă propriul startup care va concura cu ChatGPT. Luna trecută, Musk a semnat, alături de peste 1.000 de experți, un apel pentru suspendarea dezvoltării AI timp de șase luni, până la stabilirea unor reguli clare de siguranță.