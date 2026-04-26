Angajații din China, obligați să antreneze roboții AI care ar urma să le ia locurile de muncă

Procesele lor să ar urma să fie automatizate ulterior cu ajutorul unor agenți AI. Foto: Getty Images

Un nou fenomen legat de inteligența artificială stârnește îngrijorare în rândul angajaților din China: tot mai mulți spun că sunt obligați chiar de angajatori să contribuie la crearea propriilor „înlocuitori” digitali, potrivit Futurism.

Situația amintește de modelul promovat de startup-ul american Mercor, care a recrutat ani la rând persoane bine pregătite, dar fără locuri de muncă stabile, pentru a antrena sisteme AI ce ar putea, în timp, să le preia sarcinile.

Acum, un scenariu similar pare să prindă contur în Asia. Potrivit unor relatări publicate de MIT Technology Review, angajați din China susțin că li se cere să documenteze în detaliu tot ceea ce fac la serviciu, astfel încât procesele lor să poată fi automatizate ulterior cu ajutorul unor agenți AI. Printre instrumentele folosite se numără OpenClaw, un program open-source devenit extrem de popular în țară.

Companiile văd automatizarea ca pe o soluție pentru eficientizare și reducerea costurilor

Angajații chinezi au avut deja o primă imagine a cum ar putea arăta un viitor condus de agenți de inteligență artificială. Proiectul Colleague Skill, apărut inițial ca o glumă pe platforma GitHub, analizează conversațiile și profilul unui angajat, apoi generează automat „manuale” detaliate despre modul în care acesta își desfășoară activitatea. Deși a fost creat cu intenție satirică, proiectul a devenit viral și a declanșat o dezbatere serioasă despre viitorul muncii.

Unii utilizatori spun că rezultatele sunt surprinzător de precise. „Este incredibil de bun. Surprinde chiar și micile obiceiuri ale unei persoane, cum reacționează sau cum folosește punctuația”, a declarat un angajat din Shanghai pentru MIT Technology Review.

Reacția angajaților, extrem de rezervată

Popularitatea acestor tehnologii a crescut atât de rapid încât unele instituții guvernamentale și companii de stat din China au început să avertizeze angajații să nu instaleze astfel de aplicații pe dispozitivele de serviciu, invocând riscuri de securitate, inclusiv scurgeri de date sau ștergeri accidentale de informații.

În timp ce companiile văd automatizarea ca pe o soluție pentru eficientizare și reducerea costurilor, reacția angajaților este mult mai rezervată. Unii au început chiar să dezvolte metode prin care să îngreuneze transformarea muncii lor în procese automatizate.

De exemplu, un manager de produs din domeniul AI, Koki Xu, a creat un instrument care rescrie documentațiile de lucru într-un limbaj greu de folosit de către sisteme automate, tocmai pentru a împiedica transformarea lor în „instrucțiuni” pentru inteligența artificială.

Chiar dacă specialiștii nu sunt încă de acord în privința capacității reale a AI-ului de a înlocui complet oamenii, angajații vor să aibă un cuvânt de spus în acest proces. „Este important să ținem pasul cu aceste schimbări, astfel încât să putem influența modul în care sunt folosite”, a mai spus Xu.