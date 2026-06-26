Cel mai mare producător de baterii pentru mașini electrice din lume a angajat un robot umanoid în fabrică: Cum arată S1 la noul „job”

2 minute de citit Publicat la 11:11 26 Iun 2026 Modificat la 11:11 26 Iun 2026

S1, robotul umanoid angajat în fabrică de CATL, cel mai mare producător mondial de baterii pentru vehicule electrice. Sursa foto: Hepta

Cel mai mare producător mondial de baterii pentru vehicule electrice, Contemporary Amperex Technology Co. Limited(CATL), a introdus un nou „angajat” în fabrica sa: un robot umanoid capabil să transporte sarcini grele, dezvoltat pentru a sprijini procesele de producție automatizate.

Robotul, denumit S1, este produs de compania chineză Galbot și reprezintă o combinație între un corp superior cu aspect umanoid și o bază mobilă pe roți, concepută pentru deplasarea eficientă în mediul industrial, potriit CNEVPost.

Potrivit CATL, integrarea robotului face parte din strategia companiei de a dezvolta producția inteligentă și de a accelera utilizarea pe scară largă a roboților echipați cu inteligență artificială în fabrici.

S1 funcționează chiar pe baterii produse de companie.

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Modelul S1 dispune de un trunchi cu înălțime reglabilă și două brațe industriale de înaltă precizie. Umerii sunt proiectați într-un unghi care reproduce cât mai fidel mișcările naturale ale brațelor umane, permițând robotului să manipuleze obiecte și să execute operațiuni complexe în spații industriale.

Roți omnidirecționale și senzori laser de tip LiDAR

Spre deosebire de roboții umanoizi clasici, care se deplasează pe două picioare, S1 utilizează o bază mecanică prevăzută cu roți omnidirecționale. Această soluție îi oferă stabilitate și mobilitate ridicată, permițându-i să se deplaseze rapid în orice direcție prin halele de producție.

Întregul robot este construit din materiale rezistente, special alese pentru a face față condițiilor dificile din fabrici, inclusiv vibrațiilor puternice, prafului și variațiilor de temperatură.

Pentru a se orienta în mediul înconjurător și a evita obstacolele, S1 este echipat cu trei senzori laser de tip LiDAR (Light Detection and Ranging), care scanează permanent spațiul din jur și creează o hartă tridimensională a acestuia. Această tehnologie îi permite robotului să se deplaseze autonom și să opereze în siguranță alături de angajații umani și de alte echipamente din fabrică.