Chatbot-ul care îți spune cu cine să votezi la alegeri. De ce să nu-l asculți niciodată

1 minut de citit Publicat la 11:00 25 Oct 2025 Modificat la 11:00 25 Oct 2025

Chatboții care oferă sfaturi electorale sunt „nesiguri și clar părtinitori”, reprezentând un risc pentru democrație, spun aceștia. Foto: Profimedia

Un avertisment serios vine din Olanda, cu doar câteva zile înaintea alegerilor naționale: nu folosi inteligența artificială pentru a decide cu cine să votezi, scrie The Guardian.

Autoritatea olandeză pentru protecția datelor (AP) a publicat un raport în care avertizează că chatboții care oferă sfaturi electorale sunt „nesiguri și clar părtinitori”, reprezentând un risc pentru democrație.

Potrivit analizei, patru chatboți testați de AP au dat rezultate aproape identice, recomandând în majoritatea cazurilor aceleași două partide, indiferent de preferințele exprimate de utilizatori.

În peste jumătate dintre situații, aplicațiile de inteligență artificială au indicat Partidul Libertății (PVV), de extremă dreapta, condus de Geert Wilders, sau alianța de stânga GroenLinks-PvdA, condusă de fostul vicepreședinte al Comisiei Europene, Frans Timmermans.

„Unele formațiuni, precum partidul de centru-dreapta CDA, aproape că nu sunt menționate, chiar și atunci când răspunsurile utilizatorilor coincid perfect cu pozițiile acelor partide”, precizează raportul.

Monique Verdier, vicepreședinta Autorității pentru Protecția Datelor, a atras atenția că, deși chatboții pot părea instrumente inteligente, „ca ghid de vot, eșuează constant”.

„Votanții sunt direcționați spre partide care nu reflectă neapărat convingerile lor politice. Acest lucru afectează direct un pilon fundamental al democrației: integritatea alegerilor libere și corecte”, a declarat Verdier.

Ea a subliniat că funcționarea acestor sisteme este neclară și dificil de verificat, motiv pentru care nu ar trebui folosite pentru recomandări electorale.

Autoritatea olandeză a precizat totuși că părtinirile detectate nu sunt intenționate, ci reprezintă „o consecință a modului în care funcționează sistemele AI, care se bazează pe tipare din datele existente”.

Olandezii sunt chemați la urne pe 29 octombrie, într-un scrutin urmărit atent în toată Europa. Partidul lui Wilders se află în fruntea sondajelor, dar diferența față de GroenLinks-PvdA și CDA s-a redus, în timp ce un număr mare de alegători nu și-au decis încă votul.

Așadar, chatboții pot fi utili pentru multe lucruri, dar nu și pentru decizii electorale. În cuvintele autorităților olandeze – „democrația nu se decide cu un click”.

















