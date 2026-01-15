Chatbot-ul lui Elon Musk, Grok, nu va mai putea genera „imagini cu persoane reale în bikini sau lenjerie intimă”

Chatbot-ul Grok al lui Elon Musk, nu va mai edita „imagini cu persoane reale în haine revelatoare” pe platforma X, a confirmat compania miercuri seară, în urma scandalului global cu care s-a confruntat. „Am implementat măsuri tehnologice pentru a împiedica contul Grok să permită editarea imaginilor cu persoane reale în haine revelatoare, cum ar fi bikinii. Această restricție se aplică tuturor utilizatorilor, inclusiv abonaților plătitori”, a transmis compania, scrie CNN.

În ultima săptămână, xAi, care deține atât Grok, cât și X, a restricționat generarea de imagini pentru Grok pe X la abonații premium. Cercetătorii și echipa CNN au observat că, în ultimele zile, contul X al lui Grok și-a modificat modul în care a răspuns, în general, la solicitările de generare de imagini ale utilizatorilor, chiar și pentru cei abonați la contul premium X.

Cu toate acestea, cercetătorii de la AI Forensics, o organizație non-profit europeană care investighează algoritmii, au declarat că au observat „inconsecvențe în tratamentul generării de conținut pornografic” între interacțiunile publice cu Grok pe X și chat-ul privat de pe Grok.com.

X a reiterat miercuri că „ia măsuri împotriva conținutului ilegal de pe X, inclusiv a materialelor care prezintă abuzuri sexuale asupra copiilor (CSAM), prin eliminarea acestuia, suspendarea permanentă a conturilor și colaborarea cu administrațiile locale și cu forțele de ordine, după cum este necesar. Oricine folosește sau îndeamnă Grok să creeze conținut ilegal va suferi aceleași consecințe ca și cum ar încărca conținut ilegal”.

Miercuri, Musk a declarat într-o postare pe X că „nu are cunoștință de nicio imagine cu minori nudi generată de Grok. Literalmente zero". „Grok va refuza să producă ceva ilegal, deoarece principiul de funcționare al Grok este de a respecta legile oricărei țări sau statului", a adăugat el.



„Evident, Grok nu generează imagini în mod spontan, ci doar în funcție de solicitările utilizatorilor."



Cu toate acestea, cercetătorii au declarat că, deși imaginile complet nud sunt rare, cea mai mare problemă este modul în care Grok se conformează solicitărilor utilizatorilor de a modifica imagini cu minori și de a-i plasa în haine „provocatoare", inclusiv bikini și lenjerie intimă, precum și în poziții provocatoare din punct de vedere sexual. Creatorii acestor tipuri de imagini intime fără consimțământ ar putea fi în continuare supuși urmăririi penale pentru materiale cu abuz sexual asupra copiilor și pot fi supuși amenzilor și închisorii în temeiul Legii „Take it Down", semnată anul trecut de președintele Donald Trump. Miercuri, procurorul general al Californiei, Rob Bonta, a anunțat o anchetă privind „proliferarea materialelor sexuale explicite, fără consimțământ, produse folosind Grok". Grok este încă interzis în Indonezia și Malaezia ca urmare a controversei legate de generarea de imagini. Autoritatea de reglementare britanică Ofcom a anunțat luni că a lansat o anchetă oficială asupra lui X, deși biroul prim-ministrului Keir Starmer a declarat miercuri că salută rapoartele conform cărora X abordează problema.