ChatGPT începe să afișeze reclame. Ce vom vedea, cine scapă de ele și cum vor fi folosite datele

2 minute de citit Publicat la 23:28 10 Feb 2026 Modificat la 23:28 10 Feb 2026

ChatGPT începe să afișeze reclame. Foto: Hepta

ChatGPT, cel mai popular chatbot AI din lume, a început să testeze afișarea de reclame în Statele Unite. Este o schimbare importantă pentru un produs care, de la lansarea sa în 2022, a funcționat aproape fără publicitate, scrie Euronews.

Iată ce se schimbă și ce rămâne la fel.

Cine va vedea reclame

Testul este implementat inițial pentru utilizatorii din SUA care sunt autentificați și folosesc versiunea gratuită a ChatGPT sau noul abonament Go.

Planul Go, lansat la mijlocul lunii ianuarie, costă 8 dolari pe lună, aproximativ 6,7 euro. Utilizatorii abonamentelor superioare, precum Plus, Pro, Business, Enterprise și Education, nu vor vedea reclame, a precizat compania.

„Obiectivul nostru cu acest test este să învățăm din feedback”, se arată într-o postare pe blogul OpenAI. „Urmărim cu atenție reacțiile utilizatorilor pentru a ne asigura că reclamele sunt utile și se integrează natural în experiența ChatGPT înainte de a extinde acest sistem”.

În exemplele prezentate de companie, reclamele apar sub formă de bannere.

Vor influența reclamele răspunsurile ChatGPT?

OpenAI spune că reclamele nu vor afecta răspunsurile oferite de chatbot.

Într-o postare în care a abordat temerile legate de impactul publicității asupra conținutului, compania a transmis: „Reclamele nu influențează răspunsurile pe care ChatGPT le oferă și păstrăm conversațiile private față de agenții de publicitate. Scopul nostru este ca reclamele să susțină accesul mai larg la funcții mai puternice ale ChatGPT, menținând în același timp încrederea pe care oamenii o au în acest instrument pentru sarcini importante și personale”.

Potrivit OpenAI, reclamele vor fi marcate clar ca fiind sponsorizate și vor fi separate de răspunsurile obișnuite generate de AI.

Cum vor fi personalizate reclamele

În faza de testare, OpenAI potrivește reclamele cu utilizatorii în funcție de subiectele discutate în conversații, de istoricul chat-urilor și de interacțiunile anterioare cu reclamele.

De exemplu, o persoană care caută rețete ar putea vedea reclame pentru servicii de livrare de alimente sau kituri pentru gătit.

Compania spune că agenții de publicitate nu vor avea acces la datele individuale ale utilizatorilor, ci doar la informații agregate, precum numărul de afișări și de click-uri.

Utilizatorii vor putea să vadă istoricul interacțiunilor cu reclamele, să îl șteargă oricând, să închidă reclamele, să ofere feedback, să afle de ce le-a fost afișată o anumită reclamă și să gestioneze setările de personalizare.

Cum a fost primită lansarea reclamelor în ChatGPT

Anunțul, făcut public luna trecută, a stârnit critici și ironii în timpul transmisiunilor de la Super Bowl de duminică.

Anthropic, compania rivală care dezvoltă asistentul AI Claude, a lansat o serie de reclame care ironizează ideea de publicitate integrată în răspunsurile unui chatbot. Într-un spot, un bărbat care caută sfaturi despre cum să comunice mai bine cu mama sa este direcționat către „un site de întâlniri pentru persoane mature care conectează pui sensibili cu feline mature”, în cazul în care relația nu poate fi reparată.

Fiecare reclamă se încheia cu mesajul: „Reclamele vin în AI. Dar nu și în Claude”. Deși ChatGPT nu este menționat direct, aluzia este evidentă.

Directorul general al OpenAI, Sam Altman, a reacționat dur, catalogând campania drept „înșelătoare” și numind Anthropic „o companie autoritară”.