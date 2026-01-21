ChatGPT va încerca de acum să-ți ghicească vârsta. La ce va fi atent ca să nu îl păcălești

ChatGPT va încerca de acum să-ți ghicească vârsta. Foto: Hepta

ChatGPT va încerca să stabilească dacă un utilizator are sub 18 ani, pe baza vechimii contului, a momentelor în care este folosit și a tipului de întrebări adresate, scrie Euronews.

Chatbotul de inteligență artificială dezvoltat de OpenAI va începe să estimeze vârsta utilizatorilor pentru a le oferi adolescenților o experiență online mai sigură, în contextul presiunilor tot mai mari asupra companiilor de tehnologie privind protecția minorilor.

Noul sistem de estimare a vârstei va analiza mai multe informații legate de cont, precum durata de existență a acestuia, intervalele orare în care utilizatorul se conectează și modul în care folosește aplicația, pentru a evalua dacă persoana are sub 18 ani.

În momentul în care ChatGPT identifică un utilizator ca fiind minor, vor fi activate automat măsuri suplimentare de protecție. Acestea includ limitarea accesului la conținut grafic, violent, legat de automutilare sau cu caracter sexual. De asemenea, vor fi restricționate provocările virale din mediul online care pot încuraja comportamente riscante sau periculoase pentru minori.

OpenAI precizează că această abordare este „ghidată de opinii ale experților și se bazează pe literatura academică privind dezvoltarea copiilor”.

Conturile identificate ca aparținând unor persoane sub 18 ani vor putea în continuare să folosească ChatGPT pentru a învăța, a crea și a pune întrebări, a transmis compania.

Actualizarea vine în contextul în care guvernele din Uniunea Europeană discută introducerea unor restricții pentru conturile de pe platformele online folosite de persoane sub 16 ani, după ce Australia a adoptat, în decembrie, o interdicție în acest sens. ChatGPT nu este însă încadrat ca rețea socială în cadrul legislației australiene.

În paralel, OpenAI și directorul său general, Sam Altman, sunt dați în judecată în California de părinții lui Adam Raine, un adolescent de 16 ani care s-a sinucis în aprilie anul trecut. Aceștia susțin că platforma l-ar fi încurajat să își ia viața și ar fi redactat un bilet de adio în numele său.

Anterior, OpenAI a introdus controale parentale pentru ChatGPT, care le permit părinților să stabilească „ore de liniște”, în care aplicația nu poate fi folosită, și să primească alerte dacă mesajele adolescentului indică semne de suferință emoțională.

Utilizatorii identificați în mod eronat ca fiind sub 18 ani vor putea să își confirme vârsta printr-un selfie live sau prin încărcarea unui act de identitate emis de autorități, pentru ca restricțiile să fie eliminate.