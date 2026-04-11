China testează roboți umanoizi pentru sarcini de control la frontiera cu Vietnamul

China testează roboți umanoizi la punctele de control de la granița cu Vietnam, într-un proiect pilot menit să automatizeze o parte din activitățile de frontieră. Aceștia sunt capabili să-și schimbe singuri bateria pentru a funcționa pe perioade mai lungi, fără intervenție umană.

Roboții sunt dezvoltați de compania UBTech Robotics și fac parte din modelul Walker S2, care este autonom, astfel că poate să-și schimbe singur bateria, fără intervenție umană.

Proiectul are o valoare de aproximativ 264 de milioane de yuani, adică circa 37 de milioane de dolari, și prevede instalarea acestor roboți la posturile de control la granița cu Vietnam, potrivit presei internaționale.

Roboții vor fi folosiți pentru a ghida pasagerii, pentru verificări și pentru activități logistice în punctele de trecere a frontierei.

Compania își propune să livreze până la 10.000 de astfel de unități până în 2027, după ce a atras investiții de aproape 400 de milioane de dolari.

Pe lângă controlul la frontieră, roboții umanoizi Walker S2 sunt destinați utilizării în inspecțiile din industria grea, unde mediile periculoase sau greu accesibile fac ca prezența umană să fie riscantă sau ineficientă.

Pentru China, proiectul robotului umanoid la granița cu Vietnamul servește ca vitrină tehnologică și test de rezistență. Dacă Walker S2 funcționează fiabil la un punct de frontieră aglomerat, argumentul pentru extinderea utilizării în aeroporturi, porturi, fabrici și centre de inspecție devine mult mai puternic.