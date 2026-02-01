Cum a ajuns AI-ul chinezesc să depășească modelele americane. Tot mai multe companii folosesc tehnologii din China

În fiecare lună, sute de milioane de utilizatori se înghesuie pe Pinterest în căutarea celor mai noi stiluri. O pagină intitulată „cele mai ridicole lucruri” este plină de o mulțime de idei trăsnite pentru a inspira creatorii, precum papuci crocs reutilizați drept ghivece de flori. Însă ceea ce potențialii cumpărători s-ar putea să nu știe este că tehnologia din spatele acestui lucru nu este neapărat fabricată în SUA. Pinterest experimentează cu modele chinezești de inteligență artificială pentru a-și perfecționa motorul de recomandări, scrie BBC News.