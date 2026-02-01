Cum a ajuns AI-ul chinezesc să depășească modelele americane. Tot mai multe companii folosesc tehnologii din China

În fiecare lună, sute de milioane de utilizatori se înghesuie pe Pinterest în căutarea celor mai noi stiluri. O pagină intitulată „cele mai ridicole lucruri” este plină de o mulțime de idei trăsnite pentru a inspira creatorii, precum papuci crocs reutilizați drept ghivece de flori. Însă ceea ce potențialii cumpărători s-ar putea să nu știe este că tehnologia din spatele acestui lucru nu este neapărat fabricată în SUA. Pinterest experimentează cu modele chinezești de inteligență artificială pentru a-și perfecționa motorul de recomandări, scrie BBC News.
„Am transformat practic Pinterest într-un asistent de cumpărături bazat pe inteligență artificială”, a spus șeful firmei, Bill Ready.
Desigur, creatorul de tendințe din San Francisco ar putea folosi oricâte laboratoare americane de inteligență artificială pentru a alimenta lucrurile din culise. Însă, de la lansarea modelului DeepSeek R-1 din China în ianuarie 2025, tehnologia chineză de inteligență artificială a devenit din ce în ce mai prezentă pe Pinterest.
Ready numește așa-numitul „moment DeepSeek” o descoperire majoră.
„Au ales să îl open source, iar asta a declanșat un val de modele open source”, a spus el.
Printre concurenții chinezi se numără Qwen de la Alibaba și Kimi de la Moonshot, în timp ce ByteDance, proprietarul TikTok, lucrează și el la o tehnologie similară.
Directorul tehnic al Pinterest, Matt Madrigal, a declarat că punctul forte al acestor modele constă în faptul că pot fi descărcate și personalizate gratuit de companii precum a lui, ceea ce nu este cazul majorității modelelor oferite de rivalii americani, precum OpenAI, care produce ChatGPT.
„Tehnicile open source pe care le folosim pentru a antrena propriile noastre modele interne sunt cu 30% mai precise decât modelele standard de top”, a spus Madrigal.
Aceste recomandări îmbunătățite vin la un cost mult mai mic, uneori cu 90% mai puțin decât utilizarea modelelor proprietare preferate de dezvoltatorii de inteligență artificială din SUA”, a spus el.
„Foarte bun, rapid și ieftin”
Pinterest nu este singura companie americană care depinde de tehnologia de inteligență artificială din China. Aceste modele câștigă teren într-o serie de companii din topul Fortune 500.
Șeful Airbnb, Brian Chesky, a declarat pentru Bloomberg în octombrie că firma sa se baza „mult” pe Qwen, de la Alibaba, pentru a-și susține agentul de servicii pentru clienți, bazat pe inteligență artificială.
El a dat trei motive simple: este „foarte bun, rapid și ieftin”.
Mai multe dovezi pot fi găsite pe Hugging Face, locul unde oamenii merg pentru a descărca modele de inteligență artificială predefinite, inclusiv de la dezvoltatori importanți precum Meta și Alibaba.
Jeff Boudier, care construiește produse pe platformă, a spus că factorul costului este cel care startup-urile să se uite la modelele chinezești în detrimentul omologilor lor americani.
„Dacă te uiți la modelele cele mai populare de pe Hugging Face, cele care sunt cel mai descărcate și apreciate de comunitate, de obicei, modelele chinezești din laboratoarele chinezești ocupă multe dintre primele 10 locuri”, a spus el.
„Există săptămâni în care patru din cinci modele de top care se antrenează pe Hugging Face provin din laboratoare chinezești”, spune Boudier.
În septembrie, Qwen a depășit Llama de la Meta, devenind cea mai descărcată familie de modele lingvistice mari de pe platforma Hugging Face.
Meta a lansat modelele sale open-source de inteligență artificială Llama în 2023. Până la lansarea modelelor DeepSeek și Alibaba, acestea erau considerate alegerea preferată pentru dezvoltatorii care lucrau la aplicații personalizate.
Însă lansarea Llama 4 anul trecut i-a lăsat pe dezvoltatori dezamăgiți, iar Meta ar fi folosit modele open-source cu Alibaba, Google și OpenAI pentru a antrena un nou model care va fi lansat în această primăvară.
Airbnb folosește, de asemenea, mai multe modele, inclusiv unele din SUA, găzduindu-le în siguranță în propria infrastructură a companiei. Datele nu sunt niciodată furnizate dezvoltatorilor modelelor de inteligență artificială pe care le utilizează, potrivit companiei.
Succesul Chinei
Intrând în 2025, consensul era că, în ciuda miliardelor de dolari cheltuite de firmele de tehnologie din SUA, companiile chineze amenințau să continue să evolueze.
Un raport publicat luna trecută de Universitatea Stanford a constatat că modelele chinezești de inteligență artificială „par să fi ajuns din urmă sau chiar să fi depășit” omologii lor globali, atât în ceea ce privește capabilitățile lor, cât și numărul de oameni care le utilizează.
Într-un interviu recent acordat BBC, fostul viceprim-ministru al Marii Britanii, Nick Clegg, a spus că firmele americane sunt prea concentrate pe dezvoltarea inteligenței artificiale, care ar putea într-o zi să depășească inteligența umană.
Anul trecut, Clegg și-a părăsit postul de șef al Departamentului de Afaceri Globale de la Meta, dezvoltatorul programului Llama. Șeful Mark Zuckerberg a alocat miliarde de dolari pentru a realiza ceea ce el numește „superinteligență”.
Unii experți numesc acum aceste ambiții „vagi și prost definite”, oferind Chinei o oportunitate de a domina spațiul inteligenței artificiale open-source.
„În lupta dintre marea autocrație a lumii și cea mai mare democrație a lumii, China și America, China face mai mult pentru a democratiza tehnologia pentru care concurează”, spune Clegg.
Raportul Stanford a sugerat, de asemenea, că succesul Chinei în dezvoltarea de modele open-source ar putea fi explicat parțial prin sprijinul guvernamental.
La cealaltă parte a lumii, companii americane precum OpenAI se află sub o presiune intensă pentru a-și crește veniturile și a deveni profitabile, iar acum apelează la reclame pentru a atinge acest obiectiv.
Compania a lansat două modele open-source vara trecută, primele în ultimii ani, dar și-a investit majoritatea resurselor în modele proprietare pentru a se ajuta să câștige bani.
Șeful OpenAI, Sam Altman, a spus în octombrie că au investit agresiv în asigurarea unei puteri de calcul și a unor acorduri de infrastructură din ce în ce mai mari cu partenerii.
„Veniturile vor crește super rapid, dar ar trebui să vă așteptați să investim o tonă în instruire, în următorul model și în următorul și în următorul și în următorul”, a spus el.