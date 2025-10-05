Cum activezi controlul parental în ChatGPT și ce opțiuni au părinții pentru a-și proteja copiii

Părinții pot supraveghea conturile adolescenților și pot gestiona conținutul la care este expus copilul. Foto: Getty Images

În condițiile în care adolescenții apelează tot mai des la platforme cu AI de tip ChatGPT pentru ajutor la școală, în viața de zi cu zi și pentru probleme de sănătate mintală, sunt presiuni asupra celor care dețin aceste instrumente să creeze "centuri de siguranță". Cam asta a făcut ChatGPT, care a introdus funcții noi de control parental.

Părinții pot supraveghea conturile adolescenților și pot gestiona conținutul la care este expus copilul. Se pot seta intervale orare în care ChatGPT poate fi folosit şi pot decide oprirea modului vocal sau a funcției de generare de imagini.

Există și opțiunea de a împiedica ChatGPT să folosească conversațiile adolescenților pentru a-și îmbunătăți modelele.

În plus, OpenAI a anunțat că părinții vor fi notificați prin e-mail, SMS sau alertă push dacă ChatGPT recunoaște "semne potențiale că un adolescent s-ar putea gândi să se rănească", cu excepția cazului în care părinții renunță explicit la aceste notificări.

Cum se activează funcția de control parental în ChatGPT

Creează un cont ChatGPT pentru părinte și adolescent. Ambele conturi trebuie să fie active pe platforma ChatGPT; Accesează setările contului părintelui. Din interfața ChatGPT, mergi la "Settings" și caută secțiunea "Family & Teens"; Invită adolescentul să-și conecteze contul. Părintele trimite o invitație către contul adolescentului pentru a-l conecta. Adolescentul trebuie să accepte; Activarea protecțiilor automate. Odată ce conturile sunt legate, ChatGPT activează automat filtre de conținut adecvate vârstei.

Ce pot face părinții după activare

Setează limite de timp – Părinții pot stabili intervale orare în care ChatGPT poate fi folosit (ex. fără acces după ora 22:00).

Dezactivează funcții avansate – Posibilitatea de a opri generarea de imagini, modul vocal sau salvarea conversațiilor.

Ajustează nivelul de protecție – Filtrele pot fi personalizate în funcție de vârsta și maturitatea adolescentului.

Monitorizare pasivă, nu invazivă – Părinții nu pot vedea conversațiile, dar în cazuri rare (semne de pericol grav), pot primi notificări cu informații esențiale pentru a interveni.

Acces la panou de control dedicat – Interfață intuitivă pentru gestionarea setărilor, cu opțiuni clare și explicate.

Mecanismul de control parental pentru ChatGPT a fost introdus marţi după ce, la sfârşitul lunii august, unii părinţi americani au formulat acuzaţii conform cărora acest robot conversaţional i-ar fi încurajat pe copiii lor să se sinucidă