Cum renunță tinerii la smartphone-uri pentru a-și recâștiga timpul. Ce este un "dumbphone" şi de ce este tot mai căutat

Mulți se orientează către "dumbphone-uri" – telefoane vechi sau modele moderne cu funcționalitate limitată. Foto: Getty Images

O necesitate, un obicei sau o dependență: cu toții suntem conectați la telefoanele noastre. Cercetările privind dependența de smartphone-uri și impactul negativ al acestora asupra somnului, performanței cognitive și sănătății mintale sunt tot mai îngrijorătoare. Totuși, din ce în ce mai mulți oameni caută modalități de deconectare. Unii aleg o detoxifiere digitală pentru a-și îmbunătăți starea de bine și performanța personală, alții sunt părinți preocupați de efectele asupra copiilor, ori persoane îngrijorate de confidențialitatea datelor. De partea cealaltă, unii tineri aleg să respingă tehnologia și se identifică mândri drept luddiți (N.r. - persoane care se opun progreselor tehnologice) moderni, scrie CNN.

În această căutare a simplității, mulți se orientează către "dumbphone-uri" – telefoane vechi sau modele moderne cu funcționalitate limitată, cunoscute și sub numele de "feature phones" sau "brick phones". A luat naștere chiar şi o comunitate activă online, care oferă sfaturi despre unde pot fi găsite telefoane "deadstock" (dispozitive vechi, nefolosite), dar și comparații între modelele existente, pentru cei care au posibilitatea sau dorința de a face această tranziție.

"Piața telefoanelor clasice rămâne semnificativă deși se reduce treptat pe măsură ce tot mai mulți utilizatori din țările în curs de dezvoltare trec la smartphone-uri. Anul trecut, aproximativ 15% dintre telefoanele vândute la nivel global erau modele clasice – în total circa 210 milioane de dispozitive, cu o valoare estimată la 3,2 miliarde de dolari. Totuși, doar 1,7 milioane au fost vândute în America de Nord și 12 milioane în Europa, majoritatea în Europa Centrală și de Est", spune Yang Wang, analist senior la Counterpoint Research.

În țările dezvoltate, producători de nișă dezvoltă alternative premium, alimentați de o schimbare culturală tot mai vizibilă, susținută de mișcări precum "Bring Back Blackberry", "#BringBackFlipPhones" sau inițiativa britanică "Smartphone Free Childhood". (N.r. - Aduceți înapoi Blackberry, #AducețiÎnapoiTelefoaneleCuClapetă, Copilărie Fără Smartphone).

Unii dintre fondatorii acestor inițiative au povești personale de deziluzie în raport cu tehnologia. Petter Neby, fondatorul companiei elvețiene Punkt, a creat firma în 2008, inspirat de propria relație intensă cu BlackBerry-ul său de la mijlocul anilor 2000.

"E sâmbătă, vrei doar să-i scrii soției că întârzii și că te oprești să iei înghețată și, dintr-o dată, ai trimis deja trei e-mailuri. E problematic", a spus el.

Primul produs al Punkt a fost MP01, lansat în 2015. Un telefon robust, cu tastatură, capabil de apeluri, mesaje, cu calendar și alarmă. Abordarea, pe care Neby o numește "minimalism digital", era una strictă, inspirată de etica luterană: un design simplu, fără distrageri. Telefonul permitea partajarea unui număr de telefon cu un smartphone asociat, oferind utilizatorului flexibilitate, fără a impune o renunțare totală.

Kaiwei Tang, cofondator al companiei Light, a pornit de la ideea unei alternative la economia atenției. În 2014, în timpul unei colaborări cu Google Creative Lab, Tang și colegul său Joe Hollier au fost înconjurați de antreprenori entuziasmați de succesul aplicațiilor lor în captarea atenției utilizatorilor.

"M-am întrebat: dar eu? Dar timpul meu?", a spus Tang.

El a explicat că problema nu este telefonul în sine, ci modelul de afaceri al aplicațiilor gratuite, care monetizează atenția utilizatorilor. Astfel a luat naștere Light Phone, un telefon fără reclame, fără fluxuri infinite, unde fiecare interacțiune are un scop clar. Prototipul a fost prezentat în 2015 la Foxconn, iar răspunsul a fost pozitiv. Primele modele au fost livrate în 2017.

Astăzi, Light Phone III are conectivitate 5G, cip NFC și senzor de amprentă. Interfața este alb-negru, minimalistă, cu aplicații dezvoltate "de la zero", inclusiv pentru mesagerie sau hărți. Tang spune că intenția este să creeze o experiență "plictisitoare", care să descurajeze utilizarea excesivă.

"Nu suntem anti-tehnologie. Suntem un brand de lifestyle care promovează o relație diferită cu tehnologia", a subliniat Tang.

Compania a vândut deja peste 100.000 de dispozitive și, în ciuda prețului premium și lipsei reclamelor sau a distribuției în retail, continuă să se dezvolte. Light Phone III costă 699 de dolari, iar Tang susține că este o investiție în timp și atenție. Telefonul este conceput să dureze între 5 și 10 ani și este ușor reparabil.

Punkt, la rândul său, vinde în jur de 50.000 de unități pe an, iar telefonul său actual, MP02, se vinde la 299 de dolari. Prețul ridicat este justificat prin lipsa economiilor de scară și costurile ridicate de producție pentru companiile mici.

În Finlanda, compania HMD Global, care deține marca Nokia, își propune să combine ambele lumi. De la lansarea telefoanelor retro în 2016, precum Nokia 3210 sau Nokia 2660 Flip, HMD a observat o dublare a vânzărilor de telefoane cu clapetă între 2022 și 2023.

"Hashtagul #BringBackFlipPhones a adunat peste 61 de milioane de utilizatori", a menționat Adam Ferguson, director de marketing.

Recent, HMD a lansat Fuse, un telefon pentru copii care pornește ca un dispozitiv simplu, iar părinții pot debloca treptat funcții suplimentare. Fuse este rezultatul proiectului "Better Phon"”, care s-a bazat pe discuții cu peste 37.000 de părinți și copii despre relația cu tehnologia.

Fuse blochează în mod implicit toate aplicațiile, inclusiv camera, iar părinții pot seta lista de contacte permise. O funcționalitate remarcabilă este HarmBlock, un sistem AI ce detectează și blochează nuditatea, dezvoltat cu SafeToNet și Internet Watch Foundation. AI-ul funcționează direct în sistem, neputând fi ocolit.

Punkt și Light spun că publicul lor principal este format din tineri între 20 și 30 de ani, în cazul Punkt în special bărbați. Fuse se adresează Generației Z și Generației Alpha, promovând o relație mai sănătoasă cu tehnologia încă de la început.

Telefoanele Fuse, Light Phone și noul smartphone Punkt MC02 (cu accent pe confidențialitate și securitate) arată o tendință mai largă de conștientizare a modului în care interacționăm cu tehnologia.

"Când piața ajunge la maturitate, apar nișele", a spus Neby, anticipând o fragmentare tot mai mare în industria smartphone-urilor.

Întrebarea rămâne: vor răspunde marile companii acestei tendințe? Yang Wang crede că e puțin probabil, având în vedere modelul lor de afaceri, bazat tocmai pe atenție și date. Totuși, Ferguson este optimist – mai ales în ceea ce privește funcțiile de siguranță pentru copii, unde "există bani de câștigat" și unde giganții ar putea fi tentați să intre.

"Dacă putem influența industria în această direcție, e o victorie absolută", a spus Ferguson.

"Nu e ușor să fii un pitic în domeniul giganților. Nu vrem să devenim următorul Apple. Suntem aici pentru a oferi o opțiune. Vom rămâne un jucător de nișă, dar ne adresăm unei probleme reale a industriei. Și, cum vorbim despre cea mai importantă industrie de consum din lume, avem obligația să acționăm", a adăugat Neby, exprimându-şi convingerea că firmele de nișă precum Punkt sunt necesare și trebuie să prospere.