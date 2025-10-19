În ce țări europene găsești cele mai bune conexiuni de internet în timpul călătoriei cu trenul

1 minut de citit Publicat la 23:45 19 Oct 2025 Modificat la 23:45 19 Oct 2025

O femeie lucrează de pe laptop, beneficiind de conexiunea WiFi stabilă din tren. Foto: GettyImages

Călătoria cu trenul în Europa, deși tot mai populară, vine cu o frustrare majoră pentru pasageri: viteza internetului. Un studiu recent realizat de Ookla, bazat pe date Speedtest Intelligence din al doilea trimestru al anului 2025, arată o discrepanță uriașă în calitatea conexiunii pe rețelele feroviare de pe continent, potrivit Euronews.

„Unul dintre avantajele cheie ale călătoriei cu trenul este că timpul petrecut călătorind poate să fie productiv, dar pentru a realiza acest lucru pasagerii au nevoie de conectivitate mobilă neîntreruptă,” a declarat Chris Page, președintele grupului de advocacy britanic Railfuture.

Suedia, de 150 de ori mai rapidă decât Olanda

Suedia a înregistrat o viteză medie de descărcare de 64,6 megabiți pe secundă (Mbps), ceea ce este de peste patru ori mai mare decât media de 7,6 Mbps în cele 15 țări europene analizate.

Pe lângă Suedia, au existat alte trei țări cu viteze medii de WiFi în tren care depășesc 20 Mbps: Elveția (29,8 Mbps), Irlanda (26,3 Mbps) și Cehia (23,4 Mbps). Franța se apropie, de asemenea, de acest prag, cu o medie de 19,1 Mbps.

Norvegia, se situează la mediana europeană, cu o viteză de 7,6 Mbps, în timp ce România se clasează mai bine, la 12,5 Mbps.

Italia (4,8 Mbps) înregistrează viteze relativ mici printre cele cinci mari economii ale Europei, în contrast puternic cu Germania, care a înregistrat viteze de descărcare de 14,9 Mbps.

Țările de Jos se clasează pe ultimul loc, la 0,4 Mbps, urmate de Austria (0,7 Mbps), Regatul Unit (1,1 Mbps) și Spania (1,5 Mbps).

Experții explică performanța uimitoare a Suediei printr-o abordare strategică: operatorii feroviari au investit în echipamente moderne (Wi-Fi 5 și 5 GHz) și, esențial, au beneficiat de o politică guvernamentală care tratează rețelele mobile de-a lungul căilor ferate ca pe o infrastructură vitală.

Luke Kehoe, analist la Ookla, subliniază că autoritatea suedeză de reglementare (PTS) a impus obligații de acoperire, inclusiv pentru rutele feroviare principale, și a licențiat spectrul de bandă joasă (700 MHz) cu cerințe clare de extindere în zonele rurale.

În multe țări, în afara marilor orașe, acoperirea mobilă se deteriorează rapid, iar sistemele WiFi din trenuri, multe bazate încă pe tehnologia veche WiFi 4 pe 2,4 GHz, nu pot compensa lipsa de semnal stabil.

Așadar, deși tehnologia există, viitorul conexiunii WiFi în trenurile europene depinde în mare măsură de deciziile guvernamentale și de investițiile în infrastructura mobilă de-a lungul căilor ferate.