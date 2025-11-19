Inteligența artificială se pregătește pentru cel mai greu test. Investitorii sunt în alertă

2 minute de citit Publicat la 21:25 19 Noi 2025 Modificat la 22:07 19 Noi 2025

Nvidia, cea mai valoroasă companie din lume și motorul principal al boomului AI, își publică rezultatele financiar. Foto: Getty Images

Tot mai multe temeri privind o posibilă „bulă AI” au alimentat recent volatilitatea piețelor bursiere. Iar industria inteligenței artificiale se confruntă acum cu un test major: Nvidia, cea mai valoroasă companie din lume și motorul principal al boomului AI, își publică rezultatele financiare miercuri, după închiderea burselor, scrie CNN.

Raliul de pe piețe - care a mers aproape neîntrerupt din aprilie până la corecția de luna aceasta - depinde în mare măsură de Nvidia. Producătorul de cipuri, considerat standardul de aur în puterea de calcul necesară pentru AI, a tras în sus piețele în ultimii trei ani.

Acum, investitorii vor să afle dacă cererea pentru cipurile Nvidia - și încrederea companiei în viitor - continuă să crească sau dacă apar primele semne de oboseală în domeniul AI.

Rezultatele dezamăgitoare raportate luna aceasta de Palantir, companie tech care folosește AI în contractele cu guvernele, au pus pe gânduri Wall Street și au alimentat vânzările masive de acțiuni AI în ultimele săptămâni. Acțiunile Nvidia au scăzut cu peste 10% luna aceasta, deși rămân pe plus cu 35% de la începutul anului.

„Piața se întreabă pentru prima dată dacă hype-ul se va transforma în realitate”, a declarat pentru CNN Bob Elliott, director de investiții la Unlimited Funds.

Cipurile Nvidia alimentează o parte din aproape toate proiectele majore de AI, așa că investitorii vor analiza cu atenție atât rezultatele financiare, cât și comentariile CEO-ului Jensen Huang. „Nvidia cântărește acum mai mult ca oricând”, spune Elliott. „Dacă nu confirmă așteptările ridicate din piață, atunci atenție 0 lucrurile pot coborî rapid”.

Rezultate care pot mișca piețele

Orice investitor ar trebui să fie atent la raportul Nvidia: compania reprezintă aproximativ 8% din indicele S&P 500, ponderat după capitalizare. Asta înseamnă că investitorii, inclusiv cei cu fonduri de pensii, sunt expuși direct la evoluția acțiunilor Nvidia. La fel, sunt vulnerabili dacă prețul acestora scade.

De la ultimul raport, în august, au apărut tot mai multe discuții despre finanțări circulare, în care companiile tech sunt prinse într-o rețea masivă de tranzacții extrem de profitabile.

Acum, nervozitatea crește în jurul întrebării: sunt justificate sumele uriașe pompate în boomul AI? În plus, acțiunile din sectorul tehnologic au devenit relativ scumpe.

„Rezultatele Nvidia sunt deosebit de importante în contextul scepticismului tot mai mare privind durata ciclului AI și evaluările actuale ale acțiunilor din domeniu”, a spus James Demmert, director de investiții la Main Street Research. „Orice raport sau perspectivă sub așteptări poate vulnerabiliza indicii bursieri”.

Și miza depășește cu mult Wall Street. Există temeri că boomul AI, care a contribuit la creșterea economiei SUA anul acesta, ascunde semnele de încetinire economică.

La o valoare de piață de 4,4 trilioane de dolari, Nvidia este în prezent mai mare decât economiile tuturor țărilor lumii, cu excepția SUA, Chinei și Germaniei.

Destinul companiei merge mână în mână cu cel al altor giganți tech care depind de produsele ei. Un eventual semn de slăbire a cererii ar putea indica faptul că și alți jucători mari sunt mai puțin încrezători în extinderea infrastructurii AI.

Unii analiști rămân totuși optimiști că Nvidia va continua să raporteze rezultate impresionante. Chatboți precum ChatGPT - și centrele de date care susțin AI-ul - depind de cipurile companiei. Ele reprezintă fundația actualului val AI.

„De aceea toată lumea ascultă fiecare cuvânt spus de Jensen Huang, este un barometru excelent al sănătății ecosistemului AI”, explică Angelo Zino, analist tech la CFRA Research.