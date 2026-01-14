Omul care a prezis criza din 2008 pariază împotriva Nvidia. Despre boom-ul AI spune că e „mai periculos decât orice altceva”

Investitorul american Michael Burry, celebru după ce a prevăzut prăbușirea pieței imobiliare din SUA în 2008. Foto: GettyImages

Michael Burry, investitorul devenit celebru după ce a anticipat prăbușirea pieței imobiliare din SUA, pariază acum împotriva Nvidia. El avertizează că producătorul de cipuri este cel mai expus unui eventual colaps al boom-ului inteligenței artificiale. Într-o analiză publicată pe Substack, Burry susține că Nvidia a devenit excesiv dependentă de cheltuielile giganților tech și că investițiile masive în infrastructura AI riscă să se transforme într-o bulă cu efecte în lanț, scrie Business Insider.

Michael Burry spune că pariază împotriva Nvidia, nu a Meta, Alphabet sau Microsoft, deoarece producătorul de cipuri este deosebit de vulnerabil în cazul în care boom-ul inteligenței artificiale se va încheia dezastruos.

Nvidia este „pur și simplu cel mai pur pariu”, a scris Burry într-o postare pe Substack publicată weekendul trecut. Compania a devenit „în totalitate dependentă de cheltuielile hyperscalerilor (marile companii tech care operează centre uriașe de date și infrastructură cloud la scară mondială – n.r.), iar eu nu văd cum această matematică ar putea funcționa”, a continuat el.

Investitorul devenit celebru prin „The Big Short”, care a renunțat la administrarea unui fond de investiții și s-a orientat spre scrisul online la finalul anului trecut, a adăugat că Nvidia este probabil să „vândă cipuri în valoare de 400 de miliarde de dolari anul acesta, în timp ce există mai puțin de 100 de miliarde de dolari în cazuri de utilizare la nivelul aplicațiilor”.

„Nvidia este, de asemenea, cea mai iubită și cea mai puțin pusă sub semnul întrebării”, a scris Burry. „Așa că a paria împotriva ei este ieftin”.

Burry a menționat și CoreWeave, un furnizor de servicii cloud dedicate inteligenței artificiale și partener strategic al Nvidia, pe care l-a numit „animalul de companie” al gigantului producător de procesoare grafice.

Prețul acțiunilor Nvidia a crescut de 12 ori de la începutul anului 2023, transformând compania în cea mai valoroasă firmă listată din lume, cu o capitalizare de piață de 4,5 trilioane de dolari.

Nvidia nu a răspuns solicitării de comentarii trimise de Business Insider.

Burry a spus că a paria împotriva Meta ar însemna că „pariază și împotriva dominației sale în social media și publicitate”, iar o pariere împotriva Alphabet ar însemna, de fapt, o pariere împotriva Google Search, Android și Waymo.

El a adăugat că a paria împotriva Microsoft ar fi echivalent cu „parierea împotriva unui colos global de productivitate office în regim SaaS”, făcând referire la instrumentele software ale companiei, inclusiv Word și Excel.

Acești giganți Big Tech nu sunt „pariuri pure împotriva AI” și au capacitate de rezistență, a scris Burry.

„Vor realiza că nu ar trebui să cheltuiască atât de mult, vor face deprecieri de active și, posibil, vor revizui rezultatele financiare”, a spus el. „Dar rămân companii dominante la nivel global, dincolo de construcția infrastructurii AI”.

În schimb, Burry a declarat că ar paria împotriva OpenAI dacă aceasta ar fi listată public. El a evidențiat evaluarea de 500 de miliarde de dolari a companiei care dezvoltă ChatGPT, din octombrie, o valoare care depășește capitalizarea de piață a Johnson & Johnson, Bank of America și Costco.

Burry a mai precizat că deține opțiuni de tip put (pariuri pe scădere) pe Oracle și că a pariat direct împotriva companiei de baze de date în ultimele șase luni.

„Nu îmi place cum este poziționată sau investițiile pe care le face”, a scris el, adăugând că firma cofondată de miliardarul din tehnologie Larry Ellison face mișcări inutile, inexplicabile.

Burry este celebru pentru faptul că a anticipat și a profitat de prăbușirea bulei imobiliare din anii 2000, un episod al carierei sale relatat în cartea și filmul The Big Short.

El a scris pe Substack că „uzura tehnologică este în meniu, deoarece Nvidia pare să introducă o nouă soluție de cip în fiecare an sau chiar mai des”.

Aceasta a reluat idei exprimate într-o postare anterioară, în care afirma că marii clienți Big Tech ai Nvidia supraestimează durata de viață a cipurilor pentru a amâna amortizarea și a-și îmbunătăți artificial profiturile pe termen scurt, ceea ce ar putea duce la deprecieri viitoare.

Burry a avertizat, de asemenea, asupra problemelor care ar urma, spunând că pariază împotriva acțiunilor din domeniul AI pentru „a se afla de partea corectă atunci când muzica se oprește”.

Electricitate și energie

Acesta a vorbit mai amplu despre inteligența artificială în postarea lui, făcând o paralelă între ascensiunea acesteia și istoria electricității.

El a subliniat că construirea centralelor electrice și a rețelelor în anii ’80 și începutul anilor ’90 a necesitat „investiții inițiale masive”, că progresele tehnologice au făcut ca echipamente precum transformatoarele să devină rapid depășite, activele depreciindu-se accelerat, iar „războiul dur al prețurilor” dintre furnizori a împins multe companii în dificultăți financiare și le-a forțat să fuzioneze cu rivali.

„Ceea ce văd în electrificare este foarte similar cu ceea ce s-a întâmplat în bula transmisiei de date din anii 2000 și cu ceea ce văd că se întâmplă acum în bula AI”, a scris el.

Burry mai crede că electricitatea a fost la fel de transformatoare pentru lumea modernă precum un medicament care îi permite unui pacient să meargă 10 metri, în timp ce AI „ar putea fi steroidul anabolic care permite performanțe supraomenești de forță și capacitate”, dar care s-ar putea dovedi, în cele din urmă, „mai periculos decât orice altceva”.

El a reiterat și avertismentul potrivit căruia, dacă SUA încearcă să câștige cursa AI investind masiv în cipuri tot mai energofage, va pierde, întrucât China își crește capacitatea de producție de energie mult mai rapid.

„Văd o problemă majoră de stocuri în construcția infrastructurii AI, ca rezultat al actualei configurații a producției de energie”, mai spune Burry.