La ce detalii trebuie să fim atenţi pentru a ne da seama dacă un cont este real sau fake

Trăim într-o lume în care fiecare scroll aduce în fața noastră zeci de conturi noi. Prieteni, influenceri, branduri sau chiar "persoane publice" care par reale dar nu sunt. Totuşi, la ce trebuie să fim atenţi pentru a ne da seama dacă un cont este real sau nu?
Conturile false nu sunt doar enervante, ci și periculoase: pot răspândi dezinformare în momente critice – cum ar fi alegerile. Am avut exemple recente în Moldova. De asemenea, aceste conturi fake te pot atrage în capcane și îți pot fura datele personale sau chiar banii. De aceea, e important să știm cum să facem diferența între un cont autentic și unul inventat. Iar vestea bună e că există câteva semne clare după care ne putem ghida.
Cum recunoşti conturile false
- Uită-te la poza de profil – dacă e prea generică, prea "perfectă" sau apare pe mai multe site-uri, e un semnal de alarmă;
- Analizează activitatea contului – postările reale sunt variate și constante. Conturile false postează rar, repetitiv sau doar distribuie conținut;
- Verifică lista de prieteni sau urmăritori – prea puțini, prea "dubioși" sau fără interacțiuni reale = suspect;
- Caută bifa albastră – conturile oficiale ale brandurilor și persoanelor publice sunt verificate;
- Verifică numele de utilizator și linkul profilului – micile diferențe (ex. "ElonMuskk") pot ascunde impostori;
- Caută contul pe alte platforme – oamenii reali lasă urme digitale și pe Google, LinkedIn, Instagram etc;
- Fii atent la mesajele private – linkuri dubioase, cereri de bani sau promisiuni absurde = cont fals.