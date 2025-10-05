La ce detalii trebuie să fim atenţi pentru a ne da seama dacă un cont este real sau fake

Vestea bună e că există câteva semne clare după care ne putem ghida. Foto: Getty Images

Trăim într-o lume în care fiecare scroll aduce în fața noastră zeci de conturi noi. Prieteni, influenceri, branduri sau chiar "persoane publice" care par reale dar nu sunt. Totuşi, la ce trebuie să fim atenţi pentru a ne da seama dacă un cont este real sau nu?

Conturile false nu sunt doar enervante, ci și periculoase: pot răspândi dezinformare în momente critice – cum ar fi alegerile. Am avut exemple recente în Moldova. De asemenea, aceste conturi fake te pot atrage în capcane și îți pot fura datele personale sau chiar banii. De aceea, e important să știm cum să facem diferența între un cont autentic și unul inventat. Iar vestea bună e că există câteva semne clare după care ne putem ghida.

Cum recunoşti conturile false