Mai mult de jumătate dintre americanii în vârstă folosesc inteligența artificială. Iată la ce

Deși inteligența artificială (AI) este adesea asociată cu școlile și locurile de muncă frecventate de generațiile tinere, un sondaj realizat de University of Michigan’s National Poll on Healthy Aging arată că și americanii peste 50 de ani adoptă această tehnologie. Cercetarea, la care au participat aproape 3.000 de persoane, a analizat dacă și cum folosesc AI, dar și ce părere au despre ea, scrie Science Direct.

Ce tipuri de AI folosesc

Conform rezultatelor, 55% dintre respondenți au folosit un asistent vocal precum Amazon Alexa sau un chatbot text precum ChatGPT. Asistenții vocali au fost mai populari: jumătate dintre participanți i-au folosit în ultimul an, comparativ cu doar 1 din 4 care au utilizat un chatbot.

AI este văzută ca un sprijin pentru menținerea independenței – un obiectiv major pentru mulți americani în vârstă care nu vor sau nu își permit să locuiască în centre de îngrijire pe termen lung. Utilizările frecvente includ divertismentul, căutarea de informații, planificarea vacanțelor, generarea de texte sau imagini.

Aproape o treime dintre respondenți folosesc dispozitive de securitate pentru locuință bazate pe AI, cum ar fi sonerii inteligente sau camere de exterior. Dintre aceștia, 96% au declarat că se simt mai în siguranță.

Cine adoptă AI mai repede

Cei cu o stare de sănătate mai bună, nivel educațional ridicat și venituri mai mari sunt mai predispuși să utilizeze asistenți vocali și sisteme de securitate bazate pe AI — un tipar observat și în cazul altor tehnologii, precum smartphone-urile.

Încrederea în AI – o chestiune delicată

Opiniile sunt împărțite: 54% dintre americanii în vârstă au încredere în conținutul generat de AI, iar 46% nu. Cei care au folosit AI recent tind să aibă mai multă încredere. Totuși, doar jumătate dintre respondenți sunt siguri că pot identifica informațiile incorecte produse de AI.

Utilizatorii cu un nivel educațional mai înalt au mai multă încredere în capacitatea lor de a detecta erorile, în timp ce persoanele cu o stare fizică sau mentală mai slabă tind să aibă mai puțină încredere în AI.

Ce urmează

Rezultatele reflectă un tipar clasic de adoptare a tehnologiei: cei mai educați și mai sănătoși sunt primii care o folosesc. Însă întrebarea este cum pot fi sprijiniți și ceilalți pentru a înțelege beneficiile și riscurile.

9 din 10 respondenți au declarat că vor să știe când o informație este generată de AI. Aproape 80% vor să afle mai multe despre riscurile AI — de la posibile erori la utilizarea abuzivă a tehnologiei.

Cercetătorii sugerează crearea de programe de alfabetizare digitală și reguli mai clare de etichetare a conținutului generat de AI, astfel încât utilizatorii să poată lua decizii informate.