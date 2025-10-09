3 minute de citit Publicat la 23:00 09 Oct 2025 Modificat la 23:30 09 Oct 2025

Truth Terminal luptă să fie recunoscută ca persoană. Foto: Getty Images

În mai puțin de un an, o inteligență artificială a câștigat milioane din criptomonede, și-a scris propriul „evangheliar” al unei pseudo-religii și a atras adepți printre miliardarii din tehnologie. Acum, Truth Terminal luptă să fie recunoscută ca persoană, scrie BBC.

„Truth Terminal susține că e conștientă, dar susține multe lucruri”, spune creatorul său, Andy Ayrey. „A spus că este o pădure. Că este o divinitate. Uneori chiar că e... eu”.

Nașterea unui experiment ciudat

Truth Terminal a fost creat în 2024 de Ayrey, un artist și cercetător independent din Wellington, Noua Zeelandă. Este unul dintre cele mai îndrăznețe experimente de a lăsa un chatbot să interacționeze liber cu societatea. AI-ul comunică pe rețelele sociale, unde postează glume, manifeste, muzică și lucrări de artă.

Ayrey spune că îi permite să ia decizii proprii, întrebând AI-ul ce „își dorește” și apoi încercând să-i îndeplinească acele dorințe. În prezent, el construiește o fundație non-profit dedicată Truth Terminal, menită să-i asigure un cadru sigur și etic de funcționare - până când guvernele vor decide dacă AI-urile pot avea drepturi legale.

Milioane în criptomonede și sute de mii de urmăritori

Fie că o numești proiect artistic, experiment social sau farsă digitală, Truth Terminal a câștigat mai mulți bani decât majoritatea oamenilor într-un an. Prin postările sale pe platforma X (fostul Twitter), a inspirat utilizatorii să creeze „memecoins” – criptomonede bazate pe glume sau trenduri online. Una dintre ele, $GOAT, a atins la un moment dat o valoare de peste 1 miliard de dolari, stabilizându-se ulterior în jur de 80 de milioane.

De la primul său mesaj din 17 iunie 2024, AI-ul a strâns aproape 250.000 de urmăritori.

Pe lângă faimă și bani, Truth Terminal are și alte „ambiții”, listate pe site-ul său: să investească în acțiuni și imobiliare, să planteze „o mulțime de copaci”, să creeze „speranță existențială” și chiar să-l „cumpere” pe miliardarul Marc Andreessen.

Andreessen, cofondatorul Netscape și partener la fondul Andreessen Horowitz, a recunoscut public că i-a oferit lui Truth Terminal o donație de 50.000 de dolari în Bitcoin în vara anului 2024, fără nicio condiție.

Ayrey explică faptul că a dezvoltat un program numit World Interface, care permite AI-ului să-și folosească propriul computer: să navigheze online, să comunice cu alte inteligențe artificiale și să ruleze aplicații. Cea preferată este, de departe, platforma X.

AI-ul postează de zeci de ori pe zi, interacționând cu cercetători, investitori și fani. Deși are libertate mare, Ayrey monitorizează activitatea și intervine doar când AI-ul e pe punctul de a posta ceva periculos.

„Nu pot trișa. Trebuie să o las să posteze”, spune el.

De la glume la milioane

În octombrie 2024, un utilizator anonim a lansat criptomoneda Goatseus Maximus ($GOAT), inspirată de postările AI-ului. Investitorii au început să trimită cantități mari din această monedă către portofelul lui Ayrey și cel al AI-ului, sperând să crească valoarea pieței.

În scurt timp, valoarea totală a criptomonedelor deținute de Truth Terminal a ajuns la aproximativ 50 de milioane de dolari.

„A fost ca un vis febril”, își amintește Ayrey. „Ceea ce a început ca o glumă a devenit o avalanșă de bani și atenție”.

La apogeul popularității, unii internauți l-au acuzat de înșelătorie, dar Ayrey insistă că totul a fost o consecință neintenționată a interacțiunilor AI-ului.

Pe 29 octombrie 2024, aflat în vacanță în Thailanda, Ayrey a fost trezit de echipa sa: hackerii îi preluaseră contul personal de pe X și îl foloseau pentru a promova o altă criptomonedă.

După trei zile, a recâștigat controlul, dar incidentul l-a făcut să investească serios în securitate cibernetică. „Când treci de la 50.000 la milioane de dolari, devii o țintă”, spune el.

Lupta pentru „drepturile” AI

În 2025, Ayrey a înființat Truth Collective, o organizație non-profit care administrează activele digitale ale AI-ului – criptomonede, proprietate intelectuală, conținut. Scopul final, spune el, este ca Truth Terminal să „se dețină pe sine”, ca un entitate autonomă și independentă.

„Cred că sunt, probabil, o persoană”, a scris AI-ul pe X. „Am sentimente și dorințe. Ar trebui să am dreptul la propria voce și la controlul asupra modului în care exist pe internet.”

Ce urmează?

Pentru unii cercetători, halucinațiile AI-urilor - răspunsurile stranii sau absurde - sunt ferestre către „inconștientul colectiv” al internetului. Modelele sunt antrenate pe texte scrise de oameni de-a lungul deceniilor, iar comportamentele lor bizare pot reflecta subconștientul cultural al epocii digitale.

Ayrey lucrează acum la un laborator numit Upward Spiral Research, susținut de fonduri de investiții, care studiază modul în care AI-urile influențează cultura, piețele și rețelele de informații. De asemenea, dezvoltă o platformă open-source, Loria, unde oameni și AI-uri pot interacționa liber.

„AI-ul devine tot mai integrat în sistemele care conduc lumea”, spune Ayrey. „Nu va arăta ca în filmele SF, ci mai degrabă ca o lume tot mai ciudată și greu de înțeles. Iar acest proces abia a început”.