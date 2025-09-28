Papa Leon, șocat de planul de a crea o versiune AI a sa pentru oameni: „Nu voi autoriza așa ceva”

Dacă cineva se gândește să facă o versiune AI a Papei, ar fi mai bine să renunțe. Acesta este mesajul transmis chiar de noul Suveran Pontif, Papa Leon al XIV-lea, care a respins categoric ideea ca o „dublură digitală” să se dea drept el.

„Cineva mi-a cerut recent autorizația să creeze un papă artificial, astfel încât oricine să poată intra pe un site și să aibă o audiență personală cu «papa», iar această inteligență artificială să răspundă la întrebări. Le-am spus foarte clar: «Nu voi autoriza așa ceva»”, a declarat el.

„Dacă există cineva care n-ar trebui să fie reprezentat printr-un avatar, aș spune că papa este în fruntea listei”, a continuat el, potrivit unui fragment dintr-o biografie în pregătire, citat de publicația catolică Crux.

Și, să fim sinceri, ideea este cel puțin bizară, mai ales având în vedere că modelele AI au tendința să „halucineze”. Imaginează-ți un papă virtual care, din senin, ți-ar recomanda să furi banii din cutia milei.

Papa Leon a criticat, de asemenea, un deepfake în care apărea căzând pe scări, dar și alte știri false generate cu ajutorul inteligenței artificiale.

„Va fi foarte greu să descoperim prezența lui Dumnezeu în inteligența artificială”

El a atras atenția și asupra miliardarilor care investesc sume uriașe în AI, ignorând nevoile reale ale oamenilor:

„Dacă Biserica nu ia atitudine – sau dacă nimeni nu o face – există riscul ca lumea digitală să-și urmeze propria cale, iar noi să devenim doar pioni sau să fim lăsați în urmă”, a spus el, precizând însă că nu este complet împotriva tehnologiei AI.

Un alt fragment din biografie a făcut vâlvă după ce Papa Leon l-a criticat pe Elon Musk pentru averea sa uriașă și modul în care o gestionează. Răspunsul miliardarului nu a întârziat să apară: pe X (fostul Twitter), Musk a postat un verset biblic cu subînțeles:

„De ce vezi paiul din ochiul fratelui tău și nu observi bârna din ochiul tău?” (Matei 7:3-5).

Semn că duelul dintre Papa și Musk abia a început, mai ales că tema este una fierbinte.

„Va fi foarte greu să descoperim prezența lui Dumnezeu în inteligența artificială”, a spus Papa Leon, într-o critică directă la adresa celor care visează să dezvolte o „inteligență generală” precum Musk.