Premieră medicală: Inteligența artificială a ajutat neurochirurgii din Londra într-o operație pe creier

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Neurochirurgii din Londra au reușit, în premieră, să opereze un pacient pe creier cu ajutorul inteligenței artificiale. Instrumentul AI analiza un flux video al operației în timp ce se desfășura și îi sfătuia pe chirurgi cum să evite vasele și nervii cruciali din creier. Rhys Hibbert, tată a doi copii din Bedfordshire, și-ar fi putut pierde vederea fără operație. El a spus ulterior că inteligența artificală a ajutat să îi fie „redată viața”, scrie BBC News.

„Din perspectiva siguranței pacienților, înțeleg perfect avantajul. În mintea noastră nu există semne de circulație”, a spus Hibbert.

Până acum 18 luni, Hibbert, în vârstă de 48 de ani, manager de servicii pentru clienți, era în formă și sănătos. În timpul unei plimbări, a căzut inconștient. O scanare cerebrală a relevat o tumoare necanceroasă de 11 mm care creștea pe glanda pituitară, un organ de mărimea unei bile de la baza craniului.

Glanda secretă hormoni vitali care ajută la procese precum creșterea, metabolismul și reglarea tensiunii arteriale și a temperaturii.

Este esențial să se afle foarte aproape de arterele carotide, vase vitale care furnizează sânge creierului, și de nervii optici care controlează vederea. Pe măsură ce tumoarea lui Hibbert a început să apese pe nervii săi optici, i-a îngustat vederea periferică.

Deși nu a avut nevoie imediat de o intervenție chirurgicală, Hibbert a început să se împiedice de diverse lucruri și se simțea extrem de obosit și amețit.

„Timp de 18 ani de căsnicie, m-am dat mereu jos din pat și i-am făcut soției mele o ceașcă de cafea și nu aveam de gând să las această tumoare să oprească asta”, a spus Hibbert.

El a spus că cele mai mari impacturi asupra lui au fost de natură emoțională și psihologică.

„Deși am avut mulți oameni care s-au oferit cu amabilitate să mă ajute, nu vrei să fii o povară pentru oameni”, a adăugat el.

Când chirurgii i-au oferit opțiunea de a fi prima persoană care încearcă operația cu ajutorul instrumentului lor de inteligență artificială personalizat, nu a ezitat.