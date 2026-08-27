Premieră medicală: Inteligența artificială a ajutat neurochirurgii din Londra într-o operație pe creier

Neurochirurgii din Londra au reușit, în premieră, să opereze un pacient pe creier cu ajutorul inteligenței artificiale. Instrumentul AI analiza un flux video al operației în timp ce se desfășura și îi sfătuia pe chirurgi cum să evite vasele și nervii cruciali din creier. Rhys Hibbert, tată a doi copii din Bedfordshire, și-ar fi putut pierde vederea fără operație. El a spus ulterior că inteligența artificală a ajutat să îi fie „redată viața”, scrie BBC News.
„Din perspectiva siguranței pacienților, înțeleg perfect avantajul. În mintea noastră nu există semne de circulație”, a spus Hibbert.
Până acum 18 luni, Hibbert, în vârstă de 48 de ani, manager de servicii pentru clienți, era în formă și sănătos. În timpul unei plimbări, a căzut inconștient. O scanare cerebrală a relevat o tumoare necanceroasă de 11 mm care creștea pe glanda pituitară, un organ de mărimea unei bile de la baza craniului.
Glanda secretă hormoni vitali care ajută la procese precum creșterea, metabolismul și reglarea tensiunii arteriale și a temperaturii.
Este esențial să se afle foarte aproape de arterele carotide, vase vitale care furnizează sânge creierului, și de nervii optici care controlează vederea. Pe măsură ce tumoarea lui Hibbert a început să apese pe nervii săi optici, i-a îngustat vederea periferică.
Deși nu a avut nevoie imediat de o intervenție chirurgicală, Hibbert a început să se împiedice de diverse lucruri și se simțea extrem de obosit și amețit.
„Timp de 18 ani de căsnicie, m-am dat mereu jos din pat și i-am făcut soției mele o ceașcă de cafea și nu aveam de gând să las această tumoare să oprească asta”, a spus Hibbert.
El a spus că cele mai mari impacturi asupra lui au fost de natură emoțională și psihologică.
„Deși am avut mulți oameni care s-au oferit cu amabilitate să mă ajute, nu vrei să fii o povară pentru oameni”, a adăugat el.
Când chirurgii i-au oferit opțiunea de a fi prima persoană care încearcă operația cu ajutorul instrumentului lor de inteligență artificială personalizat, nu a ezitat.
„Dacă pacienții nu sunt pregătiți să se alăture cercetării, cum pot medicii să învețe vreodată și cum poate medicina să progreseze vreodată?”, a spus el.
Operația a implicat introducerea unui endoscop, o cameră subțire pe o tijă, prin nas până la baza craniului.
În acel moment, tumoarea era aproape, dar ascunsă în spatele unor straturi de os și o membrană rezistentă. Identificarea celui mai sigur loc pentru extragere nu a fost simplă, mai ales că anatomia tinde să difere de la individ la individ.
Ratele complicațiilor variază, dar a existat o șansă de 25-50% de a nu elimina întreaga tumoră și o șansă de 0,5-2% de a leza un vas de sânge major.
Aici a intervenit instrumentul de inteligență artificială.
Un „ChatGPT chirurgical”
Pe un al doilea ecran, instrumentul AI analiza fluxul video în direct, urmărea instrumentele chirurgicale și marca zonele în care era cel mai probabil să se afle vasele și nervii, evidențiind zonele în care este cel mai sigur să se intervină.
Instrumentul este similar cu tehnologia de recunoaștere facială de pe telefoane, dar recunoaște în schimb structuri anatomice importante și adesea ascunse.
Un chirurg britanic efectuează, în medie, între 10 și 20 de astfel de operații pe an, bazându-se pe scanările efectuate înainte de intervenția chirurgicală pentru a se familiariza cu anatomia pacientului.
Cercetătorii și-au antrenat și evaluat sistemul de inteligență artificială pe sute de videoclipuri cu îndepărtarea tumorilor pituitare, desenând cu atenție în jurul vaselor și nervilor din fiecare videoclip pentru a ajuta sistemul să capteze date și să înceapă să „recunoască” cele mai importante structuri.
„Este antrenat pentru mai multe operații decât văd sau fac majoritatea chirurgilor într-o viață și poate acționa ca o a doua pereche de ochi experți”, a declarat profesorul Hani Marcus, care a ajutat la efectuarea procedurii.
Și spre deosebire de alte instrumente experimentale de inteligență artificială, funcționează în timp real. Echipa vrea să clarifice faptul că instrumentul de inteligență artificială este doar de asistență, iar chirurgii păstrează controlul deplin.
Ambiția lor pe termen lung este de a dezvolta un tip de „ChatGPT pentru chirurgi”, astfel încât să existe „un alt expert în încăpere la care să se poată adresa pentru sfaturi dacă doresc sau să plece dacă nu sunt de acord cu el”, a spus profesorul Marcus.
Finanțată de Institutul Național pentru Cercetare în Domeniul Sănătății și Îngrijirii și de Google, echipa a testat tehnologia lor de inteligență artificială în laborator timp de ani de zile.