România a devenit cel mai mare centru Google din Europa pentru accesorii inteligente. Ce tehnologii de vârf pregătesc inginerii români

3 minute de citit Publicat la 15:07 04 Noi 2025 Modificat la 15:07 04 Noi 2025

Echipa locală a Google a ajuns la peste 400 de angajați în București. FOTO: Hepta

România găzduiește cel mai mare centru Google din Europa, Orientul Mijlociu și Africa (EMEA) pentru dispozitive “wearables”, care includ accesorii inteligente, precum smartwatch-uri, brățări de fitness sau căști VR.

Din noiembrie 2010 şi până la acest moment, echipa locală a Google a ajuns la peste 400 de angajați care îşi desfăşoară activitatea în două birouri din București, transmite gigantul american prin intermediul unui comunicat de presă, citat de Agerpres.

„Activităţile din biroul local s-au diversificat constant, iar acum Google are în Bucureşti un adevărat centru de inovare, cu echipe dedicate de consultanţă în digital advertising, servicii de cercetare şi dezvoltare pentru „wearables”, Cloud şi Android. În cei 15 ani în România, Google şi-a extins proiectele locale, de la a face accesibile digital frumuseţile şi moştenirea culturală a României, până la a susţine educaţia digitală şi siguranţa online a elevilor, promovarea mediului antreprenorial local şi impulsionarea creşterii economice. Focusul actual este inteligenţa artificială (AI), toate produsele localizate în ultima perioada bazându-se pe AI. Mai mult, Google România se concentrează pe impulsionarea utilizării AI-ului şi sprijinirea iniţiativelor de educaţiei în domeniul inteligenţei artificiale”, se menţionează în comunicat.

Potrivit Google, în Bucureşti lucrează mai multe echipe de ingineri a căror activitate acoperă domenii ca Google Wearables Health Experiences şi Fitbit Consumer Services, alături de Google Research şi soluţiile de infrastructură Google Cloud.

Inginerii români, implicați în tehnologia de vârf a Google

Compania precizează că echipele de ingineri din România dezvoltă funcţionalităţi legate de sănătatea şi siguranţa personală, de fitness şi starea organismului, folosite de utilizatorii de produse Pixel din toată lumea.

“În această toamnă, echipa locală de ingineri de la Google a extins inovaţia prin încorporarea funcţionalităţilor dezvoltate într-un antrenor de sănătate şi fitness bazat pe inteligenţă artificială”, menţionează reprezentanţii companiei.

De asemenea, de-a lungul celor 15 ani de activitate în România, compania de tehnologie a derulat o serie de programe educaţionale, precum: Google Atelierul Digital pentru studenţi în nouă huburi în cele mai importante centre universitare ale României; „Google for Startups” – cu susţinere constantă IMM-uri; începând din 2012, prin Google.org, au fost acordate granturi de aproape şase milioane de dolari către organizaţii neguvernamentale (ONG) din România, pentru dezvoltarea de programe sociale şi în domeniul educaţiei.

În plus, începând din 2023, Google România, alături de Institutul Naţional de Administraţie, a derulat programe pentru educarea personalului din administraţia publică în domeniul inteligenţei artificiale.

Astfel, aproximativ 8.500 de funcţionari publici din România şi Republica Moldova au participat la sesiuni de instruire privind inteligenţa artificială.

YouTube, unul dintre cele mai importante canale ale creativităţii româneşti

Totodată, de la lansarea versiunii pentru România, în 2013, şi până în prezent, YouTube a devenit unul dintre cele mai importante canale ale creativităţii româneşti, iar ecosistemul creatorilor de conţinut a crescut constant.

Peste 13 milioane de români (cu vârsta peste 18 ani) se uită la video-uri pe YouTube, iar zilnic, o persoană din România vizionează, în medie, peste 50 de minute pe platformă.

Pe segmentul de societate şi cultură, datele companiei arată că, de la lansarea biroului local, promovarea patrimoniului natural, cultural şi istoric al României s-a aflat constant pe agenda Google.

Astfel, prin proiectele de digitalizare şi publicare pe Google Maps Street View şi Google Arts&Culture, sunt expuse frumuseţile şi patrimoniul României unui public digital global.

Primul pas important în această direcţie a fost făcut în anul 2012, când Google a acoperit întreaga ţară cu imagini panoramice.

„De atunci, maşinile Street View au revenit periodic în România – cel mai recent anul acesta – pentru a actualiza imaginile ţării noastre. Mai mult, proiecte speciale au fost dezvoltate de biroul local Google pentru a adăuga în Street View câteva dintre reperele României. În 2015, Salina Turda a fost deschisă vizitatorilor virtuali pe Street View. În 2018, în colaborare cu organizaţia World Wide Fund (WWF), Google România a pus pe Street View Delta Dunării, cu peste 1.500 km de canale şi drumuri. În 2023, mare parte din Via Transilvanica, traseul de mare distanţă care traversează România, a fost fotografiat şi poate fi explorat digital pe Google Street View”, conform sursei citate.