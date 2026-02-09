Scanare facială sau carte de identitate: Discord introduce verificarea obligatorie a vârstei la nivel mondial

2 minute de citit Publicat la 20:09 09 Feb 2026 Modificat la 20:09 09 Feb 2026

Platforma de chat online, care permite crearea și alăturarea la grupuri în funcție de interese, susține că are peste 200 de milioane de utilizatori activi lunar. sursa foto: Getty

Discord va cere în curând tuturor utilizatorilor la nivel global să își verifice vârsta printr-o scanare facială sau prin încărcarea unui document de identitate, dacă doresc să acceseze conținut pentru adulți, relatează BBC.

Platforma de chat online, care permite crearea și alăturarea la grupuri în funcție de interese, susține că are peste 200 de milioane de utilizatori activi lunar.

Noile măsuri de siguranță sunt concepute pentru a proteja utilizatorii, plasându-i implicit într-o experiență adecvată vârstei adolescenților.

Discord solicită deja unor utilizatori din Marea Britanie și Australia să își verifice vârsta, pentru a respecta legislația privind siguranța online. Începând cu începutul lunii martie, verificarea vârstei va fi extinsă la toți utilizatorii din întreaga lume.

„Nicicând munca noastră în domeniul siguranței nu este mai importantă decât atunci când vine vorba de utilizatorii adolescenți”, a declarat șefa departamentului de politici al Discord, Savannah Badalich. „Implementarea la nivel global a setărilor implicite pentru adolescenți consolidează arhitectura de siguranță deja existentă a Discord, oferind protecții solide pentru tineri, în timp ce permite adulților verificați o anumită flexibilitate”.

Platforma a precizat că noile setări implicite vor limita tipul de conținut vizibil și modul de comunicare, iar doar utilizatorii care pot demonstra că sunt adulți vor avea acces la comunități cu restricții de vârstă și vor putea vizualiza materiale marcate ca sensibile.

De asemenea, utilizatorii nu vor putea vedea mesaje directe primite de la persoane necunoscute decât după ce finalizează procesul de verificare a vârstei.

„Intenția de a crea o comunitate mai sigură pentru toți utilizatorii rețelelor sociale este un pas pozitiv”, a declarat Drew Benvie, directorul agenției de consultanță în social media Battenhall.

Însă acesta a spus pentru BBC că implementarea noului sistem ar putea fi „plină de probleme”, având în vedere că platforma găzduiește milioane de comunități.

„Discord ar putea pierde utilizatori dacă implementarea verificării vârstei se dovedește problematică, dar ar putea, în egală măsură, să atragă utilizatori noi, care vor fi atrași de noile standarde de siguranță online integrate prin design”, a adăugat el.

Îngrijorări privind siguranța și confidențialitatea

Utilizatorii vor putea fie să încarce o fotografie a actului de identitate pentru confirmarea vârstei, fie să realizeze un selfie video, iar inteligența artificială va estima vârsta facială.

Discord a afirmat că informațiile utilizate pentru verificarea vârstei nu vor fi stocate nici de platformă, nici de compania care furnizează serviciile de verificare.

Scanările faciale nu vor fi păstrate, iar documentele încărcate vor fi șterse după finalizarea verificării, potrivit companiei.

Anterior, activiștii pentru protecția vieții private au avertizat că astfel de metode ar putea reprezenta un risc pentru confidențialitatea utilizatorilor.

În octombrie, Discord a fost criticată după ce fotografii ale actelor de identitate ale aproximativ 70.000 de utilizatori au fost posibil compromise, în urma unui atac cibernetic asupra unei companii care o ajuta să verifice vârsta utilizatorilor.

Anunțul vine după ce, la începutul lunii ianuarie, au apărut informații potrivit cărora compania ar analiza posibilitatea listării la bursă.

Prin noile măsuri – care includ și un consiliu consultativ format din adolescenți – Discord urmează exemplul Meta (Facebook și Instagram), TikTok și Roblox.

„Deși verificarea obligatorie a vârstei și setările implicite de siguranță ar putea reprezenta o combinație de măsuri pe care să le vedem adoptate și de alte rețele sociale, mă aștept ca toate să urmărească modul în care utilizatorii reacționează la implementarea Discord”, a spus Benvie.

Platformele sociale au introdus în ultimii ani numeroase măsuri pentru protejarea adolescenților și copiilor, pe fondul presiunilor crescânde din partea legislatorilor.

Directorul Discord, Jason Citron, a fost audiat în 2024 într-o ședință tensionată a Senatului SUA privind măsurile de protecție a minorilor, alături de fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, directorul Snap, Evan Spiegel, și CEO-ul TikTok, Shou Chew.