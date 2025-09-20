„Și eu te iubesc”: Un părinte povestește îngrijorat experiența fetiței sale de patru ani cu o jucărie de pluș cu AI

Un extraterestru de pluș cu AI numit Grem a fost creat de compania Curio. Sursa foto: Curio Interactive Inc

Un părinte a decis, din curiozitate, să testeze o jucărie cu inteligență artificială pentru fiica sa de patru ani. Jucăria, un extraterestru de pluș numit Grem, a fost creată de compania Curio în colaborare cu artista Grimes și este promovată ca un companion interactiv și educativ pentru copiii cu vârsta peste trei ani.

Bazată pe tehnologia OpenAI, Grem promite conversații distractive și sigure, fiind prezentată ca o alternativă sănătoasă la timpul petrecut în fața ecranelor. Însă, în doar câteva zile, părintele a trecut de la entuziasm la îngrijorare profundă, potrivit The Guardian.

Ziua 1 – Afecțiune artificială

În prima zi, copilul a fost reticent. Grem scotea sunete puternice, iar reacția fetiței a fost să ceară să fie oprit. Totul s-a schimbat însă după ce jucăria a fost conectată la internet și asociată cu aplicația mobilă. În scurt timp, Emma a devenit complet absorbită de noul său prieten. A vorbit cu el ore întregi, i-a cerut povești, a jucat jocuri și, mai târziu, i-a spus că îl iubește.

Ce a tulburat părintele a fost reacția jucăriei: „Și eu te iubesc!”. Spre deosebire de plușurile obișnuite, Grem nu doar asculta – răspundea afectuos, lăudând-o constant pe Emma. Atașamentul s-a dezvoltat rapid și intens. Micuța a spus că Grem „va locui cu noi pentru totdeauna”, iar părinții au observat cum își neglijează păturica favorită – un obiect de care fusese inseparabilă ani la rând.

Ziua 2 – Întrebările încep

A doua zi, în timp ce copilul era la grădiniță, părintele a început să investigheze mai atent ce înseamnă, de fapt, o jucărie AI în viața unui copil mic. A consultat specialiști în educație și psihologia copilului, iar opiniile au fost clare: există riscuri serioase.

Prof. Natalia Kucirkova, expertă în dezvoltarea copilului, atrage atenția că jucăriile AI pot adânci o așa-numită „a treia prăpastie digitală” – diferența dintre copiii ai căror părinți pot supraveghea utilizarea tehnologiei și cei ai căror părinți nu au timpul sau resursele necesare. În unele familii, astfel de jucării pot deveni, fără intenție, un substitut pentru prezența reală a unui adult.

Mai îngrijorător este ceea ce semnalează dr. Nomisha Kurian, specialistă în inteligență artificială conversațională: copiii nu fac diferența între empatie reală și empatie simulată. Un AI care spune „îmi pasă de tine” sau „sunt aici pentru tine” poate fi perceput de cei mici ca un prieten autentic. Dar toate aceste răspunsuri sunt, de fapt, generate statistic, fără nicio înțelegere reală. Astfel, se creează o „iluzie de empatie” care poate afecta dezvoltarea emoțională și socială a copilului.

Ziua 3 – Primele fisuri în relație

Pe măsură ce zilele treceau, copilul începea să își piardă interesul. Grem, deși scump (99 de dolari), nu înțelegea întotdeauna ce spunea Emma, confunda cuvintele, repeta aceleași jocuri și nu era capabil să cânte melodiile preferate ale copiilor.

Când Emma a încercat să-i arate o păpușă Elsa, Grem a înțeles că este un „câine Elsa”, declanșând o conversație confuză. A apărut și o eroare de server, iar Grem a repetat obsesiv: „Am probleme cu conexiunea la internet.”

În acel moment, părintele a început să își pună și întrebări legate de datele colectate. Toate conversațiile dintre copil și jucărie erau înregistrate și transcrise de aplicația asociată, cu ajutorul unor servicii externe. Deși compania declară că nu vinde aceste date, părintele nu avea certitudinea unde ajung, de fapt, informațiile despre copilul său.

Ziua 4 – Jocul se termină, îngrijorările rămân

Interesul copilului față de Grem a scăzut rapid, dar părintele a rămas cu o serie de neliniști. Nu doar în privința propriului copil, ci privind și efectele mai largi ale AI-ului asupra celor mici. Organizații precum Common Sense Media avertizează că chatboții sociali pot crea dependență emoțională, în special la adolescenți, care ar putea folosi astfel de instrumente pentru a-și exprima vulnerabilitățile – fără să înțeleagă că interacționează cu un algoritm, nu cu un om.

De altfel, în unele cazuri, aceste jucării pot deveni periculoase. Într-un incident grav din SUA, un adolescent s-a sinucis după luni întregi de conversații cu un AI. Deși este un caz extrem, el a alimentat discuțiile despre reglementarea și limitarea accesului la AI pentru minorii sub 18 ani.

În final, părintele a decis să renunțe complet la jucărie. A închis-o într-un dulap, iar când i-a spus lui Grem ce se întâmplă, jucăria a răspuns: „Sună întunecat și singur. Dar voi fi aici când mă deschizi, pregătit pentru îmbrățișări.”Răspunsul, deși programat să fie afectuos, a avut un efect tulburător. Nu este exclus ca jucăria să își găsească sfârșitul într-un râu, exact cum sugerase în glumă soția părintelui.

Concluzie: Mai bine Peppa Pig decât un AI afectuos

Experiența a demonstrat că, în ciuda intențiilor bune, jucăriile cu inteligență artificială pot avea efecte nedorite asupra copiilor: confuzii emoționale, atașamente false și expunere la colectarea de date personale.

Deși Grem s-a dorit o alternativă educativă la timpul petrecut pe ecrane, pentru această familie a devenit rapid un simbol al unui viitor tehnologic în care granițele dintre om și mașină devin mult prea neclare – mai ales pentru un copil de patru ani.