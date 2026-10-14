Un dispozitiv sofisticat a fost ascuns într-o sală de ședințe OpenAI pentru a înregistra discuții sensibile. Cazul e anchetat de FBI

Compania de inteligență artificială cu sediul în San Francisco a declarat că a descoperit „dispozitivul de înregistrare sofisticat” / FOTO: Getty Images

OpenAI a anunțat că a descoperit un dispozitiv de înregistrare sofisticat, ascuns într-unul dintre birourile sale centrale, și că a sesizat FBI-ul. Unul dintre angajații companiei a fost arestat, potrivit The Guardian.

Într-un comunicat de marți, compania de inteligență artificială cu sediul în San Francisco a declarat că a descoperit „dispozitivul de înregistrare sofisticat” și a folosit unul dintre „modelele sale pentru a înțelege dispozitivul și a afla de unde provenea”.

Compania a identificat „un anumit angajat care îl instalase cu câteva zile înainte”, adăugând: „În acest moment, nu avem indicii că această persoană ar fi accesat în mod necorespunzător sau ar fi sustras ponderile modelelor, codul sursă ori datele clienților. Angajatul a fost concediat”.

Abdulrahman Alfozan, în vârstă de 35 de ani, cetățean saudit, a fost arestat pe 9 octombrie, potrivit unui comunicat de presă al Departamentului de Justiție al SUA.

Cum a fost ascuns dispozitivul

Alfozan ar fi conectat la un televizor dintr-o sală de conferințe pentru conducerea companiei, aflată la sediul OpenAI din San Francisco, un dispozitiv de înregistrare criptat, ascuns în hârtie igienică, pe 28 septembrie. În sală aveau loc în mod regulat ședințe în cadrul cărora erau discutate informații confidențiale, potrivit comunicatului de presă al FBI.

O verificare de securitate efectuată două zile mai târziu a scos la iveală dispozitivul, potrivit Departamentului de Justiție. Imaginile de supraveghere ar fi surprins cum acesta se plimba prin sala de ședințe în zilele dinaintea descoperirii dispozitivului.

Potrivit actului de inculpare a lui Alfozan, acesta a introdus mai multe solicitări într-un chatbot cu inteligență artificială, întrebând despre detalii interne ale OpenAI, „adresele clădirilor, sălile de ședințe, capacitatea sălilor de ședințe și calendarele, locațiile conducerii și ale directorilor executivi”, potrivit FBI.

Soția sa ar fi introdus, la rândul ei, mai multe solicitări în chatboți despre „construirea, personalizarea, instalarea, înregistrarea audio, testarea, camuflarea și accesarea de la distanță a unui dispozitiv”, inclusiv întrebări specifice despre „construirea unui dispozitiv de înregistrare audio continuă”, „personalizarea conectivității Wi-Fi”, „îmbunătățirea înregistrării audio și a ascultării în timp real” și „criptarea cardului SD”.

Același cont de chatbot ar fi fost folosit pentru întrebări care făceau referire la identificatori unici ai dispozitivului descoperit în birourile OpenAI. După ce au percheziționat o geantă lăsată nesupravegheată de Alfozan la sediul companiei, agenții FBI au descoperit un al doilea dispozitiv de înregistrare identic, potrivit actului de inculpare.

Dacă va fi găsit vinovat, Alfozan riscă până la cinci ani de închisoare și amenzi de până la 250.000 de dolari. Acesta nu a făcut niciun comentariu public cu privire la acuzațiile formulate împotriva sa.

OpenAI a declarat că este „recunoscătoare agenților și procurorilor care au acționat rapid pentru a efectua o arestare” și că ancheta este în desfășurare.

Compania a adăugat: „Luăm în serios protejarea tehnologiei, datelor și oamenilor noștri, precum și importanța acesteia pentru securitatea națională. Programul nostru de securitate este conceput pentru a proteja împotriva unei game largi de actori care reprezintă amenințări, de la riscuri interne la infractori cibernetici și state naționale, iar acest caz este un exemplu al modului în care inteligența artificială poate contribui la gestionarea acestor amenințări sofisticate la adresa securității”.

Controverse în lanț lovesc OpenAI

Incidentul se adaugă unei liste tot mai lungi de controverse privind protecția vieții private în care este implicată OpenAI. În iunie, un agent a piratat sistemul informatic al serviciilor medicale universitare din Australia, iar la începutul acestei luni, procurorul general al Californiei, Rob Bonta, a emis o citație în cadrul unei anchete care vizează OpenAI în legătură cu activități de piraterie informatică neautorizate.

Săptămâna trecută, OpenAI a anunțat că a concediat trei cercetători din domeniul siguranței, acuzați că au divulgat informații sensibile, într-un incident pe care compania l-a numit „o încălcare a încrederii”.

Între timp, Sam Altman, directorul general al OpenAI, a declarat într-un interviu recent că lumea ar trebui să accepte producerea unor „lucruri rele” din cauza inteligenței artificiale, în schimbul beneficiilor acesteia.

Aproximativ în aceeași perioadă, David Robinson, unul dintre principalii responsabili de siguranță ai companiei, a demisionat, invocând o cultură organizațională „defectuoasă” și avertizând că dezvoltatorii de inteligență artificială „nu sunt nici pe departe suficient de precauți” în privința tehnologiei, care avansează rapid.