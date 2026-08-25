Sam Altman recunoaște că a estimat greșit ritmul în care AI va schimba economia: „Oamenii fac lucrurile cu care sunt obișnuiți”

Sam Altman. Foto: Profimedia Images

Sam Altman, CEO-ul OpenAI, spune că a subestimat viteza cu care inteligența artificială (AI) va revoluționa economia. Într-un interviu acordat recent, el a mărturisit că se aștepta să aibă loc mai multe schimbări pozitive după boom-ul AI, potrivit Business Insider.

Acesta a mai adăugat că transformarea acestui potențial într-o adoptare pe scară largă la nivel corporativ se dovedește a fi mai complicată.

El a declarat că, după lansarea GPT-4 în 2023, se aștepta ca mult mai multe companii din domeniul software să ajungă rapid într-o situație în care modelele de inteligență artificială să le schimbe activitatea.

Realitatea a fost însă diferită. Potrivit lui Altman, clienții și companiile au continuat în mare parte să folosească produsele și instrumentele cu care erau deja obișnuiți.

„Cred că asta înseamnă că am fost cu toții prea ambițioși în ceea ce privește termenele”, a spus Sam Altman.

„Oamenii continuă să facă aceleași lucruri pe care le fac și cu care sunt obișnuiți. Continuă să cumpere de la aceeași companie. Continuă, într-un fel, să dorească să-și folosească instrumentele în același mod”, a declarat CEO-ul OpenAI.

De asemenea, el a comparat această tranziție către AI cu clienții care își cumpărau următorul film pentru acasă de la Blockbuster la începutul anilor 2000, exact în perioada în care Netflix își lansase deja modelul de livrare a DVD-urilor la domiciliu.

„Mi s-a părut uimitor că oamenii încă mai mergeau la Blockbuster”, a spus el.

„Acesta este un exemplu care mi-a rămas întipărit în minte, legat de puterea obișnuinței, iar modul în care oamenii fac lucrurile și schimbarea comportamentului sunt mult mai dificile decât își dau seama pasionații de tehnologie”, a mai adăugat el.