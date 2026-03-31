Un robot umanoid dovedește că poate să descojească un măr cu două mâini, exact ca oamenii: Cum arată North și ce știe să mai facă

2 minute de citit Publicat la 11:21 31 Mar 2026 Modificat la 11:21 31 Mar 2026

Robotul umanoid North de la Sharpa descojește un măr cu o dexteritate similară cu cea a oamenilor. Sursa foto: Hepta

O companie de robotică cu sediul în Singapore anunță un progres major în dezvoltarea roboților capabili de mișcări fine, apropiate de cele umane. Firma Sharpa a prezentat recent un robot umanoid care poate curăța un măr în mod autonom, folosind două mâini cu dexteritate similară celor umane - o sarcină considerată până acum extrem de dificilă în domeniu.

Robotul, denumit North și echipat cu sistem de inteligență artificială, ține fructul într-o mână și îl rotește treptat, în timp ce cealaltă mână folosește un curățător pentru a îndepărta coaja până la final.

Potrivit companiei, demonstrația marchează depășirea unei limite importante în robotică: manipularea coordonată cu două mâini independente, dincolo de capacitățile simplelor dispozitive de prindere.

Tehnologia din spate: inteligență artificială și control fin

La baza acestei performanțe se află sistemul MoDE-VLA (Mixture of Dexterous Experts), care combină viziunea computerizată, limbajul, simțul tactil și detectarea forței pentru a executa mișcări complexe.

În loc ca oamenii să controleze fiecare mișcare a degetelor, aceștia oferă doar instrucțiuni generale, iar inteligența artificială coordonează detaliile.

Tehnologia este completată de IMCopilot, un set de micro-sisteme antrenate prin învățare prin întărire, care simplifică mișcările fine ale degetelor.

Astfel, robotul poate gestiona ajustări delicate, precum rotirea mărului în palmă, reacționând în timp real la contact, presiune sau alunecare.

Rezultate și impact: roboții se apropie de nivelul uman

Sistemul a fost testat în mai multe scenarii, de la asamblarea de componente până la descojirea unui măr. În acest caz, robotul a atins un procent de 73% de curățare completă, reușind să execute cicluri repetate de rotație și descojire.

Robotul nu se limitează la descojirea unui măr, ci poate executa și alte sarcini casnice care implică precizie și coordonare fină, precum montarea unui sac de gunoi într-un coș, descojirea unui ou fiert sau chiar realizarea unei fotografii. Aceste exemple evidențiază capacitatea sistemului de a gestiona obiecte fragile și de a adapta mișcările în funcție de context, demonstrând un nivel tot mai apropiat de dexteritatea umană în activități de zi cu zi.

Un rol important îl joacă și mâna robotică SharpaWave, aflată în producție de serie, care oferă 22 de grade de libertate și integrează senzori de forță și feedback tactil în toate cele zece degete.

Potrivit companiei, această combinație de tehnologii ar putea permite, în viitor, roboților să execute sarcini casnice delicate sau operațiuni industriale complexe cu o precizie apropiată de cea umană.