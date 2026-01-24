Un start-up de inteligență artificială, evaluat la miliarde de dolari, spune că vrea să îi ajute pe angajați, nu să îi înlocuiască

Fondată de cercetători proveniți de la Anthropic, Google și xAI, noua companie, Humans&, este evaluată deja la 4,48 miliarde de dolari. sursa foto: Getty

În calitate de cercetătoare la Anthropic, una dintre cele mai importante companii de inteligență artificială din lume, Andi Peng a făcut parte dintr-o echipă care încerca să se asigure că tehnologia companiei nu minte și nu afectează sănătatea mintală a utilizatorilor, scrie The New York Times.

Însă ea a ajuns să își dea seama că există o problemă mult mai mare: asemenea multor alte companii de AI, Anthropic încerca să construiască tehnologii care, în mod sistematic, să înlocuiască oamenii din câmpul muncii.

„Eu văd mașinile și oameni ca fiind complementari”

Recent, Peng a părăsit Anthropic pentru a porni o nouă companie împreună cu alți patru specialiști de top din domeniul tehnologiei, inclusiv doi cercetători de la xAI, compania lui Elon Musk, și unul dintre primii angajați ai Google.

Noua companie, Humans&, pornește de la ideea că inteligența artificială ar trebui să îi sprijine pe oameni, nu să îi înlocuiască. Fondatorii spun că obiectivul lor este să creeze software care să faciliteze colaborarea dintre oameni – un fel de aplicație de mesagerie instant asistată de AI – dar care să ajute și la căutări pe internet sau la alte sarcini potrivite pentru mașini.

„Anthropic își antrenează modelul să funcționeze autonom. Le plăcea să sublinieze cum modelele lor rulau singure timp de opt ore, 24 de ore, 50 de ore pentru a duce la capăt o sarcină”, a spus Peng. „Asta nu a fost niciodată motivația mea. Eu văd mașinile și oamenii ca fiind complementari”.

Directorii altor companii tech s-ar putea simți deranjați de criticile potrivit cărora construiesc sisteme menite să înlocuiască lucrătorii umani. Totuși, numeroși gânditori influenți din Silicon Valley cred că inteligența artificială va înlocui milioane de locuri de muncă în anii următori. Alții susțin că noile tehnologii vor crea meserii care nici nu pot fi încă imaginate.

„Le pasă de direcția în care se îndreaptă umanitatea”

Indiferent de perspectivă, apariția Humans& este un semn clar că banii investiți în start-up-uri de AI continuă să curgă, în ciuda avertismentelor venite din partea analiștilor financiari și a unor insideri din industrie privind o posibilă „bulă” a inteligenței artificiale.

Start-up-ul din San Francisco a atras 480 de milioane de dolari în finanțare de tip seed de la giganți tehnologici precum Nvidia, de la Jeff Bezos, fondatorul Amazon, precum și de la fonduri de investiții precum SV Angel și Google Ventures. Compania este evaluată la 4,48 miliarde de dolari, deși are doar aproximativ 20 de angajați și a fost lansată în urmă cu doar trei luni.

„Mulți dintre investitorii noștri sunt oameni și le pasă de direcția în care se îndreaptă umanitatea”, a spus un alt fondator, Georges Harik, care a contribuit la dezvoltarea primelor sisteme de publicitate Google, fiind al șaptelea angajat al companiei.

Și alte start-up-uri au atras sume uriașe în ultimele luni. În toamnă, un grup de foști cercetători de la OpenAI, Meta și Google a strâns 300 de milioane de dolari pentru un start-up de AI dedicat descoperirilor științifice. Jeff Bezos a atras, la rândul său, 6,2 miliarde de dolari pentru un proiect similar, unde ocupă funcția de co-director executiv.

După ce a părăsit xAI în septembrie, Eric Zelikman, directorul general al Humans&, i-a adunat pe fondatorii companiei, printre care se numără și profesorul de la Stanford University, Noah Goodman, precum și un alt fost cercetător xAI, Yuchen He.

„Nimeni nu realizează cu adevărat ceva de unul singur”

Noua companie face parte dintr-un efort mai amplu de a construi sisteme care să completeze munca oamenilor, nu să îi înlocuiască. În 2019, Stanford a creat un laborator de cercetare numit Institute for Human-Centered Artificial Intelligence. De atunci, termenul „centrat pe om” a devenit un adevărat strigăt de mobilizare în rândul cercetătorilor și antreprenorilor.

„Există principii destul de clare pe care designerii încep să le adopte și care favorizează abordările centrate pe om”, a spus Ben Shneiderman, profesor de informatică la University of Maryland, care coordonează o comunitate online dedicată acestei viziuni. „Totul pornește de la principiul fundamental al menținerii controlului uman”.

Zelikman a explicat că, deși chatbot-urile sunt concepute să răspundă la întrebări, ele nu sunt bune la a le pune. Tehnologia, spune el, nu face suficiente eforturi pentru a înțelege ce își doresc oamenii.

„Inteligența artificială are un potențial enorm de a-i ajuta pe oameni să facă mai multe lucruri împreună”, a spus Zelikman, care s-a numărat printre primii angajați ai xAI și a contribuit la dezvoltarea chatbot-ului Grok. „Paradigma actuală – întrebări și răspunsuri – nu ne va duce acolo”.

După ce a angajat aproximativ 20 de cercetători și ingineri, Humans& își propune să folosească tehnici existente de AI pentru a antrena inteligența artificială în moduri noi. Acest lucru este costisitor și reprezintă principalul motiv pentru care compania a strâns deja sute de milioane de dolari.

Sistemele de AI care stau la baza chatbot-urilor se numesc rețele neuronale. Identificând tipare în volume uriașe de texte colectate de pe internet, aceste sisteme învață să imite modul în care oamenii folosesc limbajul. Ele pot învăța chiar să scrie programe informatice și să rezolve probleme de matematică.

Zelikman și ceilalți fondatori vor să își antreneze sistemele pentru a fi mai interactive – să ceară informații utilizatorilor și să le păstreze pentru utilizări viitoare. Este vorba despre o inteligență artificială cu „curiozitate” și „memorie”. Imaginați-vă un AI care se integrează natural într-un grup de mesagerie cu colegi, prieteni sau membri ai familiei.

„Nimeni nu realizează cu adevărat ceva de unul singur”, a spus Harik. „De cele mai multe ori, lucrurile extraordinare sunt construite de echipe de oameni care colaborează”.