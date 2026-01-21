„Va distruge joburile umaniste”: Un miliardar tech spune că AI ne va obliga să muncim cu mâinile. Ce angajați rămân „de neînlocuit”

CEO-ul gigantului tehnologic Palantir, Alex Karp. Sursa foto: Getty Images

Te întrebi cum va arăta cariera ta într-un viitor din ce în ce mai incert, dominat de inteligența artificială? Potrivit CEO-ului Palantir, Alex Karp, acest viitor va implica mai puțină muncă de birou confortabilă, la care aspiră majoritatea oamenilor, și mai multă muncă fizică, de tip vechi, făcută cu mâinile.

Ieri, la Forumul Economic Mondial de la Davos, Karp a insistat că viitorul muncii este unul vocațional — nu doar pentru cei deja implicați în producție și meserii calificate, ci pentru majoritatea omenirii, potrivit Futurism.

În era AI, le-a spus Karp participanților la un panel, o educație formală solidă în oricare dintre domeniile umaniste va însemna în curând un dezastru sigur.

AI „va distruge locurile de muncă din domeniul umanist”

„Ai mers la o școală de elită și ai studiat filosofia. Sper că mai ai și o altă abilitate”, a avertizat el, adăugând că AI „va distruge locurile de muncă din domeniul umanist”.

Karp, care deține el însuși diplome în domeniul umanist de la instituții de elită precum Haverford College și Stanford Law, va fi probabil în regulă. Cu o avere netă de 15,5 miliarde de dolari — în 0,1% dintre cei mai bogați oameni din lume — CEO-ul Palantir are suficienți bani și putere pentru a trăi ca un senior feudal (și asta chiar înainte ca AI să preia controlul).

Restul dintre noi, sugerează el, vom rămâne blocați pe linia de asamblare, construind orice au nevoie companiile de tehnologie.

„Dacă ești un tehnician vocațional sau, de exemplu, construim baterii pentru o companie de baterii…atunci ești foarte valoros, dacă nu chiar de neînlocuit”, a insistat Karp. „Adică, știți, fără să deviez spre obișnuitele mele tirade politice, vor fi mai mult decât suficiente locuri de muncă pentru cetățenii națiunii voastre, mai ales pentru cei cu pregătire vocațională.”